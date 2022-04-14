杭州亚运会《英雄联盟》韩国队初选名单公布，T1 全队入选

IT之家 4 月 14 日消息，第 19 届亚洲运动会将于 2022 年 9 月 10 日至 25 日在杭州举行。作为亚洲规模最大的综合性运动会，本次杭州亚运会共有 45 个参赛国家 / 地区。

此次亚运会电子竞技小项设英雄联盟、王者荣耀（亚运版）、和平精英（亚运版）、炉石传说、刀塔 2、梦三国 2、街霸 5 和 FIFA Online 4 共 8 个项目。

今日，韩国电子竞技协会官宣了 2022 杭州亚运会英雄联盟韩国国家队十人初选名单，其中 LCK 赛区春季赛全胜冠军 T1 全员入选。此外，kkOma 将担任亚运会韩国战队主教练。

上单：Kiin、Zeus；

打野：Canyon、Oner；

中单：Faker、Chovy；

AD：Deft、Gumayusi；

辅助：Keria、BeryL。

IT之家了解到，在 2018 年的雅加达-巨港亚运会《英雄联盟》表演赛上，中国团队与韩国团队激战四局，在最后决胜局中国团队通过优秀的团战最终一波赢下比赛。在全场的欢呼声下，中国团队夺得了冠军。

在上一届的亚运会上，中国队参赛选手包括简自豪（UZI）、苏汉伟（Xiye）、刘世宇（MLXG）、严君泽（Letme）、田野（Meiko）、史森明（Ming）六位，而现任 EDG 教练姬星（阿布）则为教练。