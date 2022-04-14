英特尔锐炫 A350M 独显最新测试：关闭动态功率共享后性能大增

IT之家 4 月 14 日消息，搭载英特尔锐炫 A350M 独显的三星笔记本已经在韩国上市，何时在全球市场推出尚不可知。据韩国评测者 BullsLab 消息，如果关闭锐炫 A350M 独显和 12 代酷睿之间的动态功率共享功能，锐炫 A350M 的性能将会大增。

▲ via Videocardz ｜ BullsLab

如上图所示，关闭这项名为 Dynamic Tuning Technology 的功能后，GPU 利用率显著上升，从原来的 50% 上升到 90% 以上，游戏帧数也大幅增加，最高翻倍。

IT之家了解到，12 代酷睿 + 锐炫独显的笔记本可以启动动态功率共享功能，用户可以设置 100 毫秒的轮询率，GPU 利用率高时便增加 GPU 的功耗配比，CPU 利用率高时便增加 CPU 的功耗配比，以此实现总功耗不变的情况下提高性能。英特尔表示，基于工作负载情况，动态功率共享能够智能、自动地对引擎性能进行优先排序，并按需将更多功率分配给英特尔酷睿处理器或英特尔锐炫显卡，从而把创作和计算密集型应用的性能提升 30%。

目前，英特尔锐炫 A350M 处于欠优化状态，英特尔在最新的一个 Arc 驱动程序修复了 7 个游戏和 2 个与软件相关的问题。预计 bug 基本修复后，搭载锐炫 A350M 的笔记本将大量上市。