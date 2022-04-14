供应链略有恢复，蔚来合肥工厂正逐步恢复生产

IT之家 4 月 14 日消息，蔚来汽车方面表示，目前，供应链略有恢复，合肥生产基地正逐步恢复生产，但后续生产计划还有赖于供应链恢复情况。

蔚来在 4 月 9 日发布声明称，自 3 月份以来，因为疫情原因，公司位于吉林、上海、江苏等多地的供应链合作伙伴陆续停产，目前尚未恢复，受此影响，暂停整车生产。也正因此，不少用户的车辆会推迟交付。

值得一提的是，蔚来还在 4 月 10 日发布公告，称受全球原材料价格上涨影响，2022 年 5 月 10 日起，蔚来将对旗下产品价格进行适当调整。

IT之家了解到，具体调整如下：

ES8、ES6 及 EC6 各版本车型起售价上调 10000 元，ET7、ET5 起售价不变。

选择电池租用服务，长续航电池包 (100kWh) 租用 服务费调整为 1,680 元 / 月，已购车用户不受此次调整影响。

电池包按年灵活升级至长续航电池包，价格调整为 9,800 元 / 年。

2022 年 5 月 9 日 (含) 前支付 ES8、ES6、 EC6、ET7 定金或 ET5 预订金，购车价及电池租用服务费不受此次调整影响。

蔚来汽车是一家 2014 年 11 月成立的全球化智能电动汽车公司，主要在中国境内销售高端智能电动汽车，目前主要在售产品包括蔚来 ET5、ET7、ES6、ES8、EC6 等。

《蔚来宣布疫情导致其整车生产暂停，部分车辆推迟交付》

《蔚来官宣涨价：ES8、ES6 及 EC6 各版本车型起售价上调 10000 元》