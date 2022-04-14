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CDPR 决定无限期推迟《巫师 3：狂猎》次世代版本

2022/4/14 16:03:54 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 4 月 14 日消息，波兰游戏开发商 CD Projekt  已收回此前决定并宣布无限期推迟其《巫师 3：狂猎》次世代版本的发布，这一消息导致其股价周四下跌达 4%。

CDPR 官方表示，基于开发团队的建议，已决定将《巫师 3：狂猎》次世代版本的后续开发工作转交至其自有团队（之前是外包），目前正在对开发工作的范畴和新的发售日期进行评估，因此必须推迟原有发布计划，直至另行通知。

IT之家了解到，《巫师 3：狂猎》次世代版本于 2020 年末公布，最初发售日定于 2021 年内，但由于疫情等诸多问题延期到了 2022 年第二季度。此外，《巫师 3：狂猎》的次世代开发工作都由 Saber Interactive 负责（本作 Switch 移植版的承包商）。

根据此前官方的说法，次世代的《巫师 3：狂猎》版本将登陆 PS5 / Xbox Series / PC 平台，支持光线追踪、更快的加载速度以及“适用于 PC 平台的次时代更新内容或功能”的特性，而且拥有本世代游戏的玩家可以免费升级。

本作的次世代版本还将会有一批受 Netflix《巫师》真人剧启发的全新免费特典，包括网剧中杰洛特的护甲等内容。

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关键词：次世代巫师3CDPR

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