联想新款 ThinkBook 14+/16+ 笔记本 BIOS 更新，修复 CPU 降频问题

IT之家 4 月 14 日消息，联想上月底推出了 ThinkBook 14+/16+ 新款笔记本，搭载 i5-12500H 和 i7-12700H 处理器，可选核显和 RTX 2050 独显。

现在，联网官网发布了 ThinkBook 14+/16 + 的 HYCN33WW BIOS 更新，修复 CPU 降频问题，优化代码逻辑。

IT之家了解到，ThinkBook 14+ 配备了 14 英寸 16:10 的屏幕，2.8K 分辨率，90Hz 刷新率，100% sRGB 色域。ThinkBook 14+ 采用了全金属机身，15.9mm 厚，接口包括雷电 4、全功能 USB-C、HDMI 2.1、RJ45 网口、microSD 读卡器等。

ThinkBook 16+ 配备了 16 英寸 16:10 的屏幕，2.5K 分辨率，120Hz 刷新率，100% sRGB 色域。ThinkBook 16+ 采用了全金属机身，16.5mm 厚，接口包括雷电 4、全功能 USB-C、HDMI 2.1、RJ45 网口、SD 读卡器等。

配置方面，该系列笔记本搭载的 i5-12500H 为 4 大核 + 8 小核，i7-12700H 为 6 大核 + 8 小核，配备 LPDDR5 内存，标配 512GB PCIe 4.0 SSD。RTX 2050 独显最高可达 70W 性能释放，官方称性能相比 GTX 1650 提升 36%。