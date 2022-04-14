三星专业相机软件 Expert RAW 4 月适配 Galaxy Z Fold 3，今年晚些时候适配更多机型

IT之家 4 月 14 日消息，三星最初在 2021 年 11 月为 Galaxy S21 Ultra 推出了 Expert RAW 应用程序。到目前为止，此功能仅在 Galaxy S22 Ultra 和 Galaxy S21 Ultra 上可用。

据 phonearena 消息，这款相机应用程序将于 2022 年 4 月上线 Galaxy Z Fold 3，今年晚些时候为 Galaxy S20 Ultra、Galaxy Note 20 Ultra 和 Galaxy Z Fold 2 适配。

据报道，Expert RAW 相机应用程序是三星的一个跨团队项目，目标是让用户能够像专业摄影师一样完全控制手机相机，提高移动摄影体验。三星方面表示，为了改善整体相机体验，三星与 Adobe 密切合作，将 Expert RAW 与 Lightroom 紧密结合。让摄影师可以完全控制他们的创作体验。新手摄影师还可以利用自动设置进行相机控制，然后在 Lightroom 中使用三星特定的预设。

IT之家了解到，这款应用程序可以让用户使用 Pro 模式，充分利用三星 Galaxy S21/22 Ultra 的主摄、超广角、3x 长焦和 10x 长焦摄像头，用户可以获得曝光、对焦、ISO、快门速度和白平衡控制，还可以让你调整高光、阴影、饱和度和色调。用户可使用直方图，并可以将图像保存为无损 JPG 和 16 位线性 DNG RAW 格式。