微软准备让 Win11 用户从应用商店直接安装第三方小部件

IT之家 4 月 14 日消息，根据最新情报，微软正准备让第三方开发者使用微软商店创建和分发他们开发的 Windows 11 小工具。

爆料者 @FireCube 表示，他在最新的 Widgets 清单中发现了即将到来的功能升级的证据。

目前来看，第三方开发者的加入将使 Windows 小工具空间在日常使用中更加有用。

虽然现在微软只是提供了一些基本的小部件，如日历、待办事项列表、OneDrive 照片、天气、交通等。除此之外几乎没什么能选择的余地。

外媒认为，缺少更多开发者的支持使得 Windows Widgets 看起来不太成熟，而且它还没有准备好迎接它的黄金时期，特别是与 iOS 和 Android 上丰富的 widget 生态系统相比。

你可以通过按下 Win + W，或点击任务栏上的小工具按钮，又或者从屏幕的左侧滑动来打开 Windows 小工具。微软还以此在屏幕左下角在任务栏上显示天气，因此许多用户希望该公司允许用第三方的小程序来取代天气。

在最近的 Windows 11 活动中，微软还用一个全屏 UI 来展示更新后的 Windows 小部件空间，这将提供更多的屏幕空间来容纳所有来自用户最喜欢的开发商的第三方小部件。当然，前提是这些开发者愿意为 Windows 11 开发小工具。