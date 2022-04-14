何小鹏：若供应链企业无法找到复产方式，中国所有整车厂或将停工

IT之家 4 月 14 日消息，据 36 氪，小鹏汽车董事长何小鹏在朋友圈发文称，如果上海和周边的供应链企业还无法找到动态复工复产的方式，五月份可能中国所有的整车厂都要停工停产了。

小鹏汽车 2022 年 3 月共交付 15,414 台，环比增长 148%，同比增长 202%。

数据显示，小鹏汽车第一季度累计交付量达 34,561 台，为去年同期的 2.6 倍。截至 2022 年第一季度末，小鹏汽车历史累计交付量已超过 17 万台。

值得一提的是，蔚来汽车方面今日表示，目前，供应链略有恢复，合肥生产基地正逐步恢复生产，但后续生产计划还有赖于供应链恢复情况。

蔚来在 4 月 9 日发布声明称，自 3 月份以来，因为疫情原因，公司位于吉林、上海、江苏等多地的供应链合作伙伴陆续停产，目前尚未恢复，受此影响，暂停整车生产。也正因此，不少用户的车辆会推迟交付。

IT之家曾报道，蔚来智能电动旗舰轿车 ET7 在蔚来中国总部所在地合肥率先交付。彼时，下线的车辆已陆续发往各地，蔚来称会按照此前公布的规则进行锁单、排产、生产和交付。据电动邦，蔚来 ET7 已于近日陆续在北京、苏州、广州等地启动交付工作。

上个月，小鹏汽车表示，因受上游原材料价格持续大幅上涨影响，将对在售车型的价格进行调整，上调幅度为 10100~20000 元不等。

此外，蔚来还在 4 月 10 日发布公告，称受全球原材料价格上涨影响，2022 年 5 月 10 日起，蔚来将对旗下产品价格进行适当调整。

《供应链略有恢复，蔚来合肥工厂正逐步恢复生产》

《售价 44.80 万元起，蔚来 ET7 在全国各地陆续开启交付》