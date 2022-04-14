报告：未来几年，韩国电池制造商可能提价 30%-40%

据 SNE Research 称，韩国电池制造商可能会将价格提高 30% 至 40%，以抵消大宗商品成本的上涨，它们正在与电动汽车制造商就新的长期合同进行谈判。

据彭博新闻报道，SNE 的执行副总裁 James Oh 在本周三的研讨会上称：“我们最近与韩国电池企业举行了一次会议，让我们调整了电动汽车电池的价格前景。到 2024 年或 2025 年，电池价格极有可能上涨。”

James Oh 表示，虽然这些公司没有透露会提高多少价格，但在 2025 年之前，使用锂、镍、钴和锰的公司可能会将电池组的价格提高 40%。

整车端，由于供应链中断，全球汽车制造商都在争相储备电动汽车电池的关键原材料。如今，锂、镍和钴等稀有金属的价格已飙升至多年来的高点。

通用汽车公司本周二表示，将从矿商嘉能可（Glencore）购买钴，用于生产电动汽车，但并没有透露这笔交易的规模。双方在一份联合声明中表示，嘉能可将从其澳大利亚的 Murrin Murrin 矿区为通用汽车供应钴，这些钴将用于通用的 Ultium 电池阴极，为雪佛兰 Silverado EV、GMC 悍马 EV 和凯迪拉克 Lyriq 汽车提供动力。

而就在本周一，美国的另一大汽车制造商福特汽车宣布，与澳大利亚锂矿公司 Lake Resources NL 签署了初步协议，后者将通过其位于阿根廷的锂矿项目 Kachi 每年向福特提供 2.5 万吨锂。协议并不具备法律约束力，目前双方仍在就具体的交付时间表等事项进行最后的协商。

特斯拉 CEO 马斯克甚至在推特上表示，特斯拉可能会直接大规模地涉足锂矿开采和精炼业务，因为作为制造电池的关键部件的金属成本已经变得十分高昂。