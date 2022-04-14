高通和 Stellantis 集团达成合作，骁龙数字底盘将用于玛莎拉蒂等 14 个汽车品牌

IT之家 4 月 14 日消息，据高通官方消息，Stellantis 集团和高通技术公司今日宣布达成在未来多年内的技术合作，自 2024 年起，双方将利用最新的骁龙数字底盘术为 Stellantis 旗下 14 个标志性汽车品牌提供支持，从玛莎拉蒂品牌开始，向数百万辆汽车提供丰富的车内体验。

据介绍，Stellantis 集团将利用下一代骁龙座舱平台，赋能亚马逊和富士康设计打造的 STLA SmartCockpit 中的车内通信和信息影音系统，将驾乘体验提升到全新水平。骁龙座舱平台不仅为座舱的触控和声控主机提供高清图形图像支持，更致力于打造全方位沉浸式车内体验，赋能整个座舱的顶级音频和超清晰语音通信。

骁龙座舱平台也将用于增强 STLA Brain，为操作便利性和安全性带来更高的数字化智能水平，并利用高度直观的人工智能（AI）特性助力增强车内个人助理功能：

支持 OTA 升级：通过持续的更新、升级和增强，包括按需特性与快速的车辆升级，如支持升级额外的动力或驾驶模式，使汽车随时间推移自然地演进和提升

支持个性化体验：利用 AI 适应客户广泛的使用偏好与习惯

提升用户体验：通过网联特性获得更高的连接速度和更高算力以支持未来升级

令用户期待且不断涌现的全新服务和解决方案

始终连接的体验

面向几乎全部车辆系统，通过 OTA 实现诊断与维修，提升用车体验

IT之家了解到，骁龙数字底盘解决方案将首先应用于玛莎拉蒂品牌。

注：2021 年初，菲亚特克莱斯勒与法国标致制造商 PSA 合并，创建了全球第四大汽车制造商 Stellantis。