小米 POCO F4 GT 将于 4 月 26 日发布，搭载高通骁龙 8 Gen 1

IT之家 4 月 14 日消息，小米发出了 Poco 最新旗舰 F 系列手机发布会邀请函。

据悉，Poco F4 GT 将于 4 月 26 日发布，将于北京时间晚上 8 点开始在 YouTube、Facebook 和 Twitter 上进行直播。外媒预计这款机型将会是 Redmi K50 电竞版改名。

值得一提的是，之前刚好有一款型号为小米 21121210G 的手机出现在了 Geekbench 列表中，被认为是 Poco F4 GT。

跑分信息显示它搭载了高通最新的骁龙 8 Gen1 旗舰芯片和 12GB 内存，运行基于 Android 12 的 MIUI 13，单核测试 1235 分，多核测试 3555 分。

Redmi K50 电竞版于 2 月 16 日发布，3299 元起，搭载全新一代骁龙 8 Gen1 芯片，辅以 LPDDR5 内存 + UFS 3.1 闪存，配备侧边指纹识别，提供暗影、银翼、冰斩三款标准配色以及冠军版联名款。

屏幕方面，Redmi K50 电竞版采用 6.67 英寸柔性 OLED 直屏，拥有 2400×1080 分辨率，支持 120Hz 刷新率、480Hz 触控采样率、1920Hz 高频率 PWM 调光与 10bit 色深，通过 DisplayMate A+ 认证，覆盖康宁 Victus 玻璃。

影像方面，Redmi K50 电竞版前置镜头首发 20MP IMX596，后置 64MP（IMX686）主摄 + 8MP（OV8856）超广角 + 2MP（GC02M1）微距三摄。

配置方面，Redmi K50 电竞版内置 4700mAh 双电芯电池，支持 120W 快充，搭载 4860mm² 双 VC 散热方案，配备磁动力弹出式肩键 2.0、JBL 宽频四单元扬声器、游戏 3 麦克风，支持红外 Pro、多功能 NFC，出厂搭载 MIUI 13。