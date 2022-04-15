特斯拉 CEO 马斯克这次学到了：通过 SEC 宣布收购 Twitter 计划

北京时间 4 月 14 日晚间消息，据报道，特斯拉 CEO 埃隆・马斯克（Elon Musk）今日宣布，拟以每股 54.20 美元的现金收购 Twitter。这一次，马斯克是通过美国证券交易委会（SEC）来宣布这一消息的。

先让我们看看马斯克是否学到了什么？四年前，马斯克在某种程度上发布了一条误导性的推文（Twitter 消息），称他已经为特斯拉私有化筹集到了资金。这一信息藐视了美国的证券法，以至于美国证券交易委员会（SEC）要求，马斯克的社交媒体活动必须事先获得律师的批准。

今晚，马斯克再次发布了一个“一鸣惊人”的并购声明，宣布拟以每股 54.20 美元的现金（总计相当于 434 亿美元）收购其尚未持有的 Twitter 全部已发行普通股。之前，马斯克已拥有 Twitter 逾 9% 的股份。

但这一次，不同的是，马斯克通过法律文件（提交给 SEC），恰当地传达了自己的意图。而不是像 2018 年那样，通过社交平台 Twitter 来宣布特斯拉考虑私有化的消息。

马斯克是一位杰出的企业家。然而，他对内容审查的敌意，可能会导致“边缘队伍”更好地利用位置。这很可能对文明辩论和 Twitter 的企业文化带来危险。Twitter 董事会面临的一个额外紧迫的挑战是，评估马斯克的报价是否合理。

马斯克声称，每股 54.20 美元的现金报价，是他最高，也是最后一次报价。该报价较 Twitter 2022 年 1 月 28 日（马斯克开始大规模买入 Twitter 股票的前一个交易）收盘价溢价 54%，较 2022 年 4 月 1 日（马斯克公开买入 Twitter 的股票数量的前一个交易）的收盘价溢价 38%。

不管怎样，仅仅在过去的 14 个月里，Twitter 的股价就达到了 77 美元的峰值。但不要指望 Twitter 股东会寻求一个，与最近达到的历史最高水平相去甚远的估值。

另一个耐人寻味的问题是，马斯克去哪里找钱。他已经斥资 26 亿美元，收购了 Twitter 近 10% 的股份，平均价值约为每股 36 美元。马斯克的私人财富预计超过 2000 亿美元，但主要与特斯拉和 SpaceX 的股票挂钩。

分析师预计，到 2022 年，Twitter 的 EBITDA（息税折旧及摊销前利润）可能达到约 15 亿美元。此外，Twitter 还拥有 60 亿美元的债务。这意味着，其资金量和债务相当。

银行家表示，在一个流动性充裕的世界里，主权财富基金和近万亿美元的不同资产管理公司，让“公平”对于推动大规模收购至关重要。这种“沉默寡言”的队伍，配上没有上膛的大炮（马斯克），看起来有点牵强附会（希望渺茫）。

马斯克本人也在对自己的赌注进行对冲。他在文件中称，这次出价不具约束力，需要标准的尽职调查和谈判文书工作。此外，他还隐晦地说，如果他的提议不被接受，希望 Twitter 重新考虑让他担任董事一职。

其实，马斯克“很快自豪地拥有 Twitter 零股权”的可能性，与他最终“自豪地拥有整个 Twitter”的可能性一样过分。