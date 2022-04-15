《巴比伦的陨落》Steam 玩家最低在线 8 人

IT之家 4 月 15 日消息，据 techradar 报道，Square Enix 和 Platinum Games 的合作动作角色扮演游戏《巴比伦的陨落》(Babylon's Fall) 于去年 3 月推出时就难以吸引玩家，并且首次出现 Steam 同时在线玩家人数低于 10 人的窘况。

正如游戏追踪网站 SteamCharts 显示的那样，在 4 月 13 日的某个时间点，只有 8 名玩家在 Steam 上启动了《巴比伦的陨落》，这标志着这款陷入困境的游戏创下新低。截至发稿时，只有区区 93 人在玩，而在过去 30 天里，它吸引的平均并发玩家数量仅为 149 人。

自去年 3 月初推出以来，玩家一直在远离这款游戏。它未能吸引玩家，在发布后的第二天就达到顶峰，但只有 1188 人。批评者也不友善，直接差评。在 Metacritic 上，它目前被列为今年迄今为止第二差，也是评价最差的 PS5 游戏。

Square Enix 明确指出了游戏的未来，坚称它没有危险。

“没有计划减少《巴比伦的陨落》的开发规模，”该游戏的官方推特账号在上个月的一份声明中表示。“直到第 2 季结束的内容现在实际上已经完成，我们已经开始了第 3 季及以后的工作。我们将继续为游戏提供新内容，并根据玩家反馈进行改进，努力留住现有玩家并吸引新玩家。”