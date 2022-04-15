威马 E.5 电动汽车上市，提供 505 公里续航售价 18 万元起

IT之家 4 月 15 日消息，威马今天宣布正式上市智能纯电家轿威马 E.5，该系列两款车型威马 E.5 Pro 和威马 E.5 智客行补贴后售价分别为 18.01 万元和 19.01 万元。

全新威马 E.5 采用短悬长轴的设计，实现 2810mm 的长轴距和 1.91㎡的全景天幕。车内座舱搭载双 12.3 英寸大屏，配备 Living Mate 智能座舱系统，智能语音可以唤醒多媒体、车辆操控、娱乐应用等功能。威马 E.5 还搭载 L2 级 Living Pilot 3.5 Base 智能辅助驾驶系统，提供包含 ACC 自适应巡航、AEB 自动紧急制动、FCW 前方碰撞预警系统。

动力方面，新车搭载一台最大功率 120kW 的永磁同步驱动电机，最大扭矩为 240N・m。电池方面，威马 E.5 搭载了三元锂电池，NEDC 续航里程为 505km。新车还采用了符合 IP68 等级最高防水防尘标准和通过 16 项电池试验验证的电池包，车身由 62% 高强度钢构成，并配备 ESP 电子稳定控制系统。

IT之家了解到，此外，威马还推出了购车 1 万抵 4 万优惠福利，限时优惠价 15.01-16.01 万元。