央视：电脑弹窗泛滥使人不胜其扰，部分涉嫌色情低俗

IT之家 4 月 15 日消息，据央视网报道，泛滥的电脑弹窗一直都是困扰网民的痛点，在使用电脑的时候，弹窗突然就自动蹦出，向用户推荐各种讯息，有资讯类、购物类甚至一些内容低俗的信息，使人不胜其扰。

北京的石先生在一次重要的汇报工作过程中，电脑突然出现一个衣着暴露的弹窗，场面一度很尴尬。黑龙江省宁安市的千老师说在课堂上给学生放教学片时也提心吊胆，就怕出现什么不雅的弹窗。

记者跟踪观察了受访者提供的多款软件，发现一些软件的弹窗可以说异常频繁，严重干扰了电脑的正常使用，还有一些软件弹出的画面则低俗不堪。

这款叫做“快压”的软件属于解压缩软件，记者安装后首先弹出来的是一个配有低俗淫秽画面的弹窗。同时“快压”还无条件的赠送了一个叫做“快压头条”的资讯类弹窗，该弹窗每天不定期多次自动弹出，而且每次都占据了屏幕的一半。

这款叫做“ABC 看图”的软件更加离谱，记者安装后启动，一下子弹出三个弹窗。其中两个画面低俗淫秽，另一个为资讯类弹窗。低俗画面是一个售卖男性保健品链接，配图也是低俗不堪。

这款叫做“雷神压缩”的软件，安装后首先启动的是资讯类弹窗。

这款叫做“winrar”的压缩软件，每次启动时都会弹出不同的广告弹窗，有游戏类、有推荐其他软件类等广告。

“酷我”软件属于播放歌曲类软件，但是安装了该软件的用户会发现，时不时地会自动弹出“酷我”的直播类广告推广弹窗。

记者使用近一个月时间的“2345 浏览器”，发现浏览器弹窗内容和形式可谓是五花八门，有直接推荐到购物网站去购物的消费类弹窗，有游戏推广类，还有右下角任务栏中不断闪烁图标诱使你点击形式和自动在右下角弹出的资讯推荐类。尤其是资讯类弹窗频率极高，不分昼夜。记者一次在凌晨两点使用该浏览器时，右下角弹窗竟在一个小时弹出了 8 次。

这个叫做“今日热点”的弹窗，属于资讯类的弹窗，平均一个小时在记者电脑中自动弹出两次，而且每次都是占据半个屏幕。

“迅雷”是下载类软件，最近也经常在电脑右下角自动弹出“迅雷”直播的广告推广。

那么这些弹窗是为何会出现电脑中，又是怎样弹出来的呢？

专家介绍，弹窗是软件的拥有者远程触发弹出的。运营商通过它的后台下达指令到您安装的软件上，软件接收消息后通过电脑进程弹起弹窗。

弹窗的内容五花八门，广告、资讯、提示类等，弹窗泛滥的原因，是因为弹窗可以为企业带来广告收益。

专家表示我国的《网络安全法》《广告法》《互联网信息服务管理办法》《网络信息内容生态治理规定》等法律对弹窗都有一定的约束作用，而且弹窗也涉及三个部门的监管职责。但是，上位法主要针对的还是弹窗广告涉及的内容，但是对弹窗形式和频率等没有做出说明，这让个别企业认为有空子可以钻。

今年三月份网信办也起草了《互联网弹窗信息推送服务管理规定（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。

专家表示，这个文件将来出台后，可以说很大程度上可以做到根本性治理，彻底解决互联网牛皮癣问题。特别这个文件明确了谁弹窗谁负责。

根据征求意见稿要求，不得推送恶意炒作娱乐八卦、审丑扮丑等违背公序良俗内容；并要求明确告知用户弹窗的具体方式、内容频次等；同时要求运营商应切实落实主体责任，对推送的内容和形式以及安全性严格把关。