美国专家认为“供应链瓶颈将比疫情持续更久”， 疫情结束后这些问题也还在

美国经济顾问委员会（Council of Economic Advisers）周四（14 日）发布报告称，虽然疫情暴露了供应链的脆弱性，但却不是问题的根源 —— 疫情结束后，这些问题不会消失。

据《纽约时报》，报告指出，近几十年来，美国制造商越来越依赖在低成本国家生产的零部件，特别是中国，这种做法被称为离岸生产。同时，企业采取了及时生产（just-in-time）策略，将零部件和材料的库存最小化，以实现股东回报的最大化。

“由于外包、离岸生产和弹性投资不足，许多供应链已经变得复杂和脆弱。”“这种演变也受到了有关成本削减的短视的假设推动，忽视了难以转化为财务指标的重要成本，或溢出影响到其他方面的成本。”

美国经济顾问委员会主席 Cecilia Rouse 在接受采访时表示:“美国是世界上最强大的经济体之一，而且仍是其中之一，但如果我们看看过去几十年的趋势，其中一些趋势可能会破坏这种地位。”问题的部分原因是“公共部门已经退出了它的角色”。

报告也提到了美国政府的努力，包括确定半导体、电动汽车电池、某些矿物和药品等关键产品的供应链弱点，以及通过扩大联邦采购和其他投资来提振美国制造业。“公共部门可以成为私营部门的合作伙伴，而不是竞争对手。”

美国贸易副代表 Sarah Bianchi 在当天的一篇博客文章中表示，贸易谈判代表一直在与加拿大、墨西哥、欧盟、韩国、日本、英国和其他地方的官员合作，以确定和解决供应链中的瓶颈问题。

然而，一些经济学家指出，提高供应链弹性可能会带来成本，在通胀已经成为主要担忧的情况下，产品会变得更贵。

彼得森国际经济研究所（Peterson Institute for International Economics）首席经济学家 Adam S. Posen 表示，新冠疫情和俄乌冲突可能会导致企业将至少一部分供应链设在政治上更稳定、战略上不那么脆弱的地方。但是，推动企业复工生产可能会浪费纳税人的钱，导致效率低下，提高消费端价格，降低增长速度。

基于此，尽管白宫经济学家强调公共部门在经济中的作用，但只建议联邦政府采取适度措施来加强供应链。他们建议政府帮助收集和传播数据，使企业更容易了解自己的供应链和发现弱点。他们还表示，政府可以鼓励国内生产对国家安全或其他核心利益至关重要的产品。

第三方机构专家表示，这些措施可能有用，但不太可能解决报告中概述的问题。“简单来说，答案并不简单，”彼得森国际经济研究所贸易经济学家、高级研究员 Chad P. Bown 说。