近 1000 台苹果 MacBook 被盗牵出特斯拉内鬼，斯坦福大学也被卷入，一男子倒卖将面临 10 年监禁

IT之家 4 月 15 日消息，据 Apple Insider 报道，美国加州一名男子承认转售特斯拉和著名大学员工偷走的近 1000 台 MacBook，并将被判处最高 10 年监禁。

目前尚不清楚涉及哪些特定型号的 MacBook、MacBook Air 或 MacBook Pro，但每个型号都被不同机构的工作人员偷走。来自加利福尼亚州福尔瑟姆的 Philip James 承认知道这些设备是从特斯拉、斯坦福大学和加州大学伯克利分校偷来的。

据 Market Watch 称，Philip James 在 2015 年 10 月至 2020 年 6 月期间从多人那里购买了被盗设备。法庭文件称，他为每台设备支付了 1600 至 2250 美元。

据报道，特斯拉 IT 部门工作的 Cory Beck 从特斯拉偷走了大约 100 台。Jonas Jarut 从加州大学伯克利分校偷走了另外 100 台。

Eric Castenada 和 Patricia Castenada 从斯坦福偷走了大约 800 台。后者在该大学的人文科学学院工作，她的工作包括采购计算机。

Jarut、Beck 和 Castendadas 此前曾在一个相关但独立的案件中认罪。

Philip James 将于今年 7 月被判刑，当时的指控意味着他可能会被判入狱 10 年。作为认罪的一部分，他现在同意向特斯拉和这些大学支付总计 276.5 万美元的赔偿金。