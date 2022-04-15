比亚迪旗下腾势高端 MPV 官图公布：气场强大，DM、EV 双动力模式

IT之家 4 月 15 日消息，今日比亚迪旗下腾势汽车发布了旗下高端 MPV 外观官图，新车将亮相今年开幕的北京车展。腾势将作为独立品牌展出同时，品牌 Logo 也将进行新的优化。

图片显示，腾势 MPV 采用硕大的矩阵式中网设计，前大灯与中网想融合。车身侧面采用了标准的 MPV 布局，整车长度达到了 5 米 2 左右，气场非常强大。车尾采用了贯穿式 LED 尾灯，造型极具辨识度。

动力方面，腾势 MPV 包含 DM 和 EV 双动力模式，DM 版本综合续航可达到 1000km；EV 动力纯电实现超长续航，提供两驱 / 四驱版本。超级混动技术采用超高热效发动机和 EHS 电混系统，双电控、双电机、减速器、离合器高度集成，可油可电，相比增程式混动多了发动机直驱形式，超混四驱系统综合扭矩可超过 600N・m。纯电高压技术采用 8 合 1 集成式智能前驱总成，创新性使用电机电感升压，并可实现-30~60℃的宽域热泵工作温度。除此之外，该车还具备经济、普通、运动、雪地等多种驾驶模式。

4 月 4 日，腾势销售事业部总经理赵长江在社交平台上发文表示，腾势今年有三款车型发布，涉及 MPV、中大型 SUV 及中型 SUV，并提供插电和混动两种版本，配备四驱和两驱系统。

IT之家了解到，2010 年，比亚迪与戴姆勒共同成立腾势品牌，2021 年 12 月，戴姆勒离场。比亚迪和戴姆勒对腾势的持股比例从之前的各占 50% 变更为比亚迪 90%、戴姆勒 10%，比亚迪正式控股腾势汽车。今年 2 月，比亚迪组建了腾势汽车销售服务有限公司，同时，比亚迪表示，公司将倾注更多资源及核心业务在腾势上，帮助其在产品研发及智能制造、渠道和销售服务等领域更好地发展。