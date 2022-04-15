消息称三星 TV 砍单 30%，引发液晶电视面板市场恐慌

近两年来，面板行业处于罕见的周期波动中，在经历了近十年来最长的景气周期后，行业自 2021 年下半年开始迎来反转，面板价格也持续下跌至今。而其涨跌幅度超出 TCL 科技等面板企业的预期，其经营业绩也出现一定的波动。

尽管如此，面板企业为保证规模优势及市场地位，依旧维持较高的稼动率。业内人士指出，“在市场低迷的情况下，三星电子砍单 30%，将会引起市场恐慌。而其他品牌厂也就此要求面板厂商，面板价格或持续下降至二季度末，而 Q3 能否迎来反转，与面板厂商控产力度、俄乌谈判结果、以及国内 6.18 销量情况等因素息息相关。”

价格涨跌趋势超预期

行业周知，在终端市场强劲的带动下，LCD TV 面板价格从 2020 年 6 月开始上涨，且涨势延续至 2021 年 6 月，迎来了近十年最长的涨价周期。据笔者统计数据显示，32 吋 55 吋及以下尺寸面板价格实现翻倍增长，而 65 吋、75 吋面板价格也迎来较大的涨幅。

受益于液晶面板价格上涨，以及韩国企业陆续退出 LCD 市场，产能逐步转移至国内，京东方、TCL 科技等国内面板厂商营收大增，且净利润出现暴增的情况。

数据显示，2021 年上半年，京东方实现营收 1072.85 亿元，同比增长 89.04%；扣非净利润更是达到 116.62 亿元，实现扭亏为盈；而 TCL 科技营收为 742.99 亿元，同比增长 153.29%；扣非净利润为 54.98 亿元，同比增长 2923.06%。

这种涨势也反映了面板双雄的股价上，2021 年上半年，京东方和 TCL 均触及到历史最高股价，一时风光无限。

但就在 2021 年 7 月之后，面板价格陡然向下。而究其原因是全球 LCD TV 面板市场的供需环境发生了明显变化，包括欧美补贴同期退坡、海外通胀加剧、海运成本持续上涨和宅经济对需求的部分透支等因素。

这也直接影响到两家龙头企业的 2021 年下半年的经营业绩。尽管其 2021 年整年的净利润仍实现翻倍增长，但显然是上半年的业绩暴增掩盖了下半年业绩下滑带来的影响。

对于市场变化和公司业绩变动，TCL 科技指出，“2021 年，大尺寸面板价格经历了较为快速的一轮涨跌，可以说上半年的持续上涨和下半年的快速下跌在一定程度上都超出大家的预期。”

具体而言，上半年终端备货需求维持高位以及供应链核心产品的紧缺拉动面板价格持续上涨；下半年受欧美补贴政策退出、海外通胀加剧及海运压力等短期因素的集中影响，导致面板价格自三季度开始快速下行。

传三星电子砍单 30%，引发市场恐慌

目前，LCD TV 面板价格仍维持着持续下跌趋势。群智咨询数据显示，3 月，除 32 英寸面板连续两个月止跌外，其他尺寸面板价格跌势不止。更加不乐观的是，其预计 4 月所有尺寸 TV 面板价格将继续下跌，下跌金额在 1-6 美金不等。

群智咨询总经理李亚琴指出，“目前，LCD TV 面板价格还没跌破现金成本，整体在现金成本之上。预计二季度 LCD TV 面板还会是一个下跌行情。电视和笔记本各尺寸面板价格都在下跌，这意味着全球 LCD 面板市场景气度处于整体下行通道中，形势比较不利。”

而对于 TV 面板价格持续下跌的情况，中国电子视像行业协会副秘书长董敏也对笔者表示，“在整体市场需求低迷的情况下，俄乌危机导致东欧市场电视销量下滑 300-400 万台，传三星电子砍单 30%，给市场带来恐慌，而其他品牌厂商也就此与面板厂商谈判，要求降低产品价格。”

据奥维睿沃 (AVC Revo) 数据显示，2021 年俄罗斯的电视机出货量为 680 万台，约占全球电视机出货量的 3%，三星和 LG 电子分别占 26% 和 17%。其中超过 70% 的出货量是 43 英寸和更小的尺寸。

Sigmaintell 也指出，俄乌冲突、全球通胀和加息，给全球电视需求蒙上阴影，对市场不确定性心存警惕的电视厂商在购买 LCD 电视面板方面变得保守。三星电子最近将电视面板订单量下调了 160 万台。

面对面板价格下滑，韩国面板生产商三星显示器也决定退出液晶面板市场。早在 2020 年 3 月，三星就已经宣布要停产 LCD 面板，随后面板价格的攀升让三星延迟 LCD 面板停产计划。

据悉，三星显示器位于韩国牙山的 L8-2 产线，为旗下仅存的 LCD 面板生产线。据韩媒报道指出，三星显示已将停产计划从 2022 年底提前到 6 月，与三星电子协商定案后，就会全面退出 LCD 业务。

Q3 或迎来反转

尽管三星显示器退出 LCD 面板市场，但武汉京东方 10.5 代线、绵阳惠科 8.6 代线、TCL 华星 T7 产线（11 代线）正处于产能爬坡阶段，随着这些厂商产能不断释放，将有效填补三星显示器退出 LCD 面板市场的缺口，面板整体供应并未明显减少。群智咨询预计，2022 年全球显示面板产能同比将达到 12% 的高速增长，总体产能增速达到 2013 年以来最大增幅。

TCL 科技指出，过去几年是产能国别转移的关键阶段，行业格局剧烈变化，企业市场地位快速洗牌，面板企业为保证规模优势及市场地位没有降低稼动率的意愿。

董敏表示，“目前，国内面板厂商并没有降低 LCD 面板产线稼动率，京东方、TCL 华星等面板厂商的产线 3 月的稼动率处于 95% 以上，现在依旧维持高位。”

据 CINNO Research 数据显示，京东方 1、2 月 TFT-LCD 产线平均稼动率分别为 92%、84%；TCL 华星 1、2 月 TFT-LCD 产线整体稼动率为 97%、88%；惠科 1、2 月 4 条 TFT-LCD 产线平均稼动率 90%、91%。而京东方、TCL 华星 2 月稼动率下滑主要是天数较少且适逢春节假期，其下降幅度在合理范围之内。

董敏表示，“尽管面板厂商 LCD 面板稼动率保持较高的水平，但无论是面板厂商还是终端厂商，其目前的库存并不高”。而 TCL 科技也在调研中指出，面板行业库存在 2021 年下半年有所上升，但在 2022 年一季度已经回落到 2 周以下，库存恢复健康水平，华星光电保持满产满销，库存水平低于行业平均水平。

不过，董敏也指出，“在全球终端需求持续低迷，显示面板进入下行周期的背景下，面板价格将会持续下滑至 2 季度末。后续价格走势需观察面板厂的实际控产力度，若面板厂商不调整产能，将会面临着 LCD 面板价格进一步下跌至第三季度的情况。”

“若国内面板厂商于 5 月整体下调稼动率 20% 左右，加之俄乌谈判即将结束，欧洲市场回暖，以及终端厂商于 6.18 以低价促销带动产品销量增长，面板价格可能会立刻迎来反转。”董敏进一步表示。

面板价格变化，也影响企业的盈利能力。李亚琴判断，“今年面板厂商的盈利会出现分化，有一部分面板厂将面临亏损。时下境况比较考验面板厂的抗风险能力和抗需求收缩能力，产品纵深、市场策略、产品线调整速度等因素都会影响盈利能力。”

TCL 科技也表示，“在国别转移进入尾声，行业竞争格局重塑后，行业的健康平稳发展符合所有企业利益。预计今后面对需求波动，企业端将追求规模与效益的平衡。”（校对 / Aruko）