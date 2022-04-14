三星刚刚挖来了一名美国高管，曾经是 IBM 和英特尔绝对的技术大牛

IT之家 4 月 14 日消息，在英特尔奉献出 10 年光阴后，超级计算机领域的专家罗伯特・威斯涅夫斯基 (Robert Wisniewski) 现宣布加入美国三星电子 (Samsung Electronics America)，负责领导该公司在美国的系统架构实验室。

Robert Wisniewski 在英特尔工作了 10 年，他曾担任首席软件架构师、HPC 首席架构师和 Aurora 的技术主管 / PI（Aurora 是最快的超级计算机项目之一，对美国政府具有重要的战略意义），他还曾是英特尔研究员 (Intel Fellow，这是一个代表公司内最高技术成就的级别）。

值得一提的是，在加入英特尔之前，他还曾经在 IBM Research 工作了 15 年，那时他在 IBM 作为一名研究科学家。

这位专家现在担任 HPC（高性能计算）高级副总裁兼首席架构师以及三星 SAIT（三星高级技术研究院）美国系统架构实验室负责人。

他在领英上写道：“我很高兴能加入三星 SAIT，从而在美国打造一个系统实验室，”他和三星电子将“专注于克服人工智能和高性能计算应用程序的内存和通信障碍”。

三星近年来大力发展美国的半导体业务。IT之家了解到，三星去年还宣布将在得克萨斯州建造一座价值 170 亿美元的半导体芯片制造工厂。

此外，三星还开始与 AMD 合作开发其最新的 Exynos 芯片，特别是在 GPU 领域。最近还有传言称，该公司可能计划开发一种新的移动 SoC，而且是专门针对 Galaxy 设备开发。