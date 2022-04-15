知乎宣布即将上线显示用户 IP 属地：个别用户冒充国内外热点事件当地网友

IT之家 4 月 15 日消息，今日晚间，知乎发布公告，宣布即将上线显示用户 IP 属地。

知乎表示，近期注意到，在国内外热点事件的讨论中，出现个别用户冒充当地网友，发布、传播不实信息，干扰正常讨论秩序的情况。与此同时，众多用户也向其反映，建议知乎公开展示用户 IP 属地信息。

知乎在公告中指出，社区拟逐步开放“用户 IP 属地”的公开显示。届时，问答页面将显示用户发布内容时的 IP 属地。据介绍，接下来相关测试将逐步展开，用户会感受到如下变化：

部分问题下将展示回答的评论 IP 属地；

目前采用的 IP 对应属地，境内互联网用户账号 IP 地址属地信息标注到省（区、市），境外账号 IP 地址属地信息标注到国家（地区）（ IP 属地以运营商提供信息为准），用户暂时无法主动开启或关闭相关展示。

IT之家了解到，今年 3 月，微博宣布测试开放部分国内用户的 IP 归属地展示，测试正常后陆续对其他用户开放相关功能。

今日早些时候，今日头条、抖音、百度百家号宣布拟在个人主页等位置展示账号 IP 属地。其中，今日头条相关功能即日起在网页版进行测试，抖音相关功能在 4 月底进行测试，百度百家号则将于近期在个人主页中新增“发帖所在地”的展示功能。