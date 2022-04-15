又一款“华为汽车”？AITO 中大型 SUV 申报，命名为“问界 M7”

IT之家 4 月 15 日消息，今日，工信部公布了最新的一批汽车申报名单。其中便出现了 AITO 第二款车型，依然是重庆金康新能源汽车有限公司出品，属于插电式增程混合动力多用途乘用车，新车定位中大型 SUV，媒体认为它可能会被命名为“问界 M7”。

这款车型和问界 M5 采用了相同的家族式设计，例如硕大的进气格栅、平直的车顶线条、贯穿式头尾灯、镀铬饰条、双腰线等等。

▼ 说实话，这次的照片跟之前的工信部证件照风格有点差距

根据工信部申报信息，这款车将提供五辐和十辐两款轮毂，而且还支持选装镀铬或纯黑两种车窗装饰条，保险杠不用多说，而且它还配备了隐私车窗。不过，AITO 问界 M5 支持选装华为智选的标识，而这款车似乎没有提供这一装饰。

▼ 问界 M5 申报时的选装信息

车身尺寸方面，问界 M7 长宽高分别为 5020×1945×1775mm，轴距为 2820mm，总质量 2790kg，整备质量 2340kg，轮胎规格 255/50R 20。

据悉，这款新车将采用 6 座布局，而且内部似乎采用了尺寸巨大的中控屏，预计依然搭载华为鸿蒙智能座舱。

动力方面，这款车型将继续搭载 1.5T 增程器 + 电机组成的增程式动力系统，驱动电机额定功率 / 峰值功率：72kW / 200kW，发动机最大净功率：90kW，工信部给出的耗油量为 1.05L / 100km。

此外，这款车依然采用了宁德时代的三元锂离子电池，预估最大续航里程将再次突破 1000 公里，最高车速 190km / h，而且依然采用了自家生产的发动机（H15RT），排量 1499ml，总功率 92kW，目前暂无更多详细信息，IT之家后续将为大家带来更多报道。