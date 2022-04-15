中央网信办等三部门：开展“清朗・整治网络直播、短视频领域乱象”专项行动

IT之家 4 月 15 日消息，今日晚间，网信办发布了《关于开展“清朗・整治网络直播、短视频领域乱象”专项行动的通知》（以下简称《通知》）。

《通知》指出，按照 2022 年“清朗”系列专项行动安排，中央网信办、国家税务总局、国家市场监督管理总局自即日起，开展为期两个月的“清朗・整治网络直播、短视频领域乱象”专项行动。

IT之家了解到，“清朗・整治网络直播、短视频领域乱象”专项行动主要任务如下：

以集中整治“色、丑、怪、假、俗、赌”等违法违规内容呈现乱象为切入点，进一步规范重点环节功能，从严整治功能失范、“网红乱象”、打赏失度、违规营利、恶意营销等突出问题。

（一）从严整治重要功能运行失范问题

1.全面规范开屏及推荐等重要页面呈现。整治开屏页面呈现各种打色情擦边球的“泛黄”、低俗内容；整治热门、交友、跳舞、户外、附近等频道推荐页面信息不良呈现问题，游戏类直播平台开黑等频道推荐页面呈现陪玩陪练信息。

2.全面规范频道、活动设置。整治部分直播平台设置“性感”“诱惑”等庸俗媚俗频道；严格规范部分直播平台开设抽奖、竞猜、返利、夺宝等活动，坚决打击变相实施博彩诱导用户参与赌博行为。

3.全面规范互动环节。从严整治连麦 PK 环节恶俗惩罚问题；全面清理直播平台群聊环节的色情低俗群组，动态、广场、评论弹幕等环节低俗、涉毒涉赌、非法引流导流等违法和不良信息。

（二）从严整治账号管理问题

1.严管“网红账号”。及时发现并从严处置发布违规内容的账号；依法将经常性发布违规内容恶意博眼球的“网红账号”纳入平台“黑名单”。

2.严管 MCN 机构账号。从严整治 MCN 机构通过发布“打擦边球”、真假难辨等内容，恶意制造“网红账号”行为；整治 MCN 机构账号恶意“串联互动”博流量、恶意发布同质化文案炮制热点等行为；督促 MCN 机构切实履行签约账号管理责任。

3.强化账号全流程管理。规范注册管理，对同一主体注册网络主播、短视频账号数量设定上限；规范过程管理，健全账号分类分级管理制度，打击并防范粉丝数、观看数、点赞数、打赏数、交易数等数据造假行为；从严整治“换马甲直播”等规避监管行为，坚决遏制劣迹艺人违规复出，从严整治“跨平台注册”“引流到站外”等被封账号变相转世行为。

（三）从严整治直播打赏失度问题

1.诱导打赏问题。清理直播间或评论环节发布“充值进群”“冲榜私信”等诱导信息；整治由 MCN 机构、网络主播等扮演或操纵“假粉丝”豪刷礼物，骗取其他用户跟风打赏行为；整治违规求助粉丝刷礼物、语言刺激等烘托 PK 打赏氛围，诱导用户冲动打赏行为。

2.刺激打赏问题。严格规范直播平台设置的以打赏金额多少为基础的榜单；严格规范直播平台天价礼物、单次打赏限额失度问题；严格规范直播平台设置的以打赏金额多少为基础的算法模型。

3.未成年人打赏问题。全面清理直播间、评论弹幕等环节，“绕过沉迷”“绕过限制”等相关信息；严厉打击部分网络主播明知或应知对方是未成年人，依旧打着送礼物等各种幌子哄骗未成年人打赏行为；全面整改未成年人充值打赏不能得到有效处置与及时退还问题。

（四）从严治理违法违规营利问题

1.营销带货虚假宣传问题。从严打击直播、短视频“图文不符”、带货商品与实际货品不一致等虚假宣传行为；重点整治直播、短视频带货中对产品效果、交易数据、用户评价等进行夸大或造假行为；从严整治直播、短视频“全年最低价”“史上最低价”等涉嫌价格欺诈行为。

2.偷逃税问题。从严整治直播、短视频平台未按规定为充值打赏用户或购物用户开具发票问题；从严整治直播、短视频平台未依法区分、界定网络主播或账号运营者收入来源、性质，未依法履行税收代扣代缴义务，未按要求报送网络主播或账号运营者营利行为收入信息等问题；从严整治网络主播或账号运营者借助他人、MCN 机构、第三方企业偷逃个人所得税等行为；从严整治涉税中介等违规提供税收策划服务、涉税服务虚假宣传、歪曲解读税收政策等信息。

3.借特定人群违规牟利。从严整治直播间、短视频恶意借未成年人出镜牟利；从严整治恶意借患病或残障人士、孤寡老人等进行带货牟利；从严整治肆意编造演绎情感纠纷等虚假猎奇剧情，吸引用户尤其是老年用户关注后，进行变相欺诈销售。

（五）从严整治恶意营销问题

1.虚假人设。从严整治通过编造故事、摆拍作秀等手段，营造名媛人设，进行炒作引流等问题；从严整治营造“卖惨”人设，博取同情进行商品推广等问题；从严整治营造成功人设，打着分享成功学、职场经验旗号，实则宣扬厚黑学、金钱至上理念等问题。

2.逢热必蹭。打击在灾难或事故现场以救援者或受难者姿态进行拍摄等，以帮扶救援为名，行借机蹭热度、消费灾情之实的行为；打击对走红的热点人物，进行实地围追堵截，以其为主角或背景进行拍摄，借势引流量，严重干扰当事人正常生活等行为；打击对热点事件、人物、话题进行“反蹭”，枉顾事实对热点事件、人物进行恶意调侃、抨击，甚至无中生有、编造谣言等行为。