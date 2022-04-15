海康威视 2021 年营收 814 亿元，同比增长 28.21%

4 月 15 日晚，海康威视公布 2021 年年度报告，年度实现营业总收入 814.20 亿元，比上年同期增长 28.21%；实现营业利润 184.74 亿元，比上年同期增长 21.57%，归属于上市公司股东的净利润 168.00 亿元，比上年同期增长 25.51%。

2021 年，海康威视研发投入 82.52 亿元，占营收比例提升至 10.13%。研发人员超过 2 万人，占公司总人数近 50%。近 5 年，海康威视的研发投入占比逐年提高，上市 12 年来，海康累计研发投入达到 354 亿。

除了年报，当晚，海康威视还发布了 2022 年一季度报。Q1 营收 165.22 亿元，同比增长 18.11%；归属于上市公司股东的净利润 22.84 亿元，同比增长 5.29%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.21 亿元，同比增长 9.3%。

海康威视在年报中刷新了公司业务定位，并明确为“智能物联 AIoT”，如智慧安防、工业物联、智能家居等，都是智能物联的典型行业场景。

目前，海康威视的业务可概括为 3 类支撑技术、5 类软硬产品、4 项系统能力、2 类业务组织和 2 个营销体系。

其中，3 类支撑技术包括物联感知技术、人工智能技术和大数据技术；5 类软硬产品包括物联感知产品、IT 基础产品、平台服务产品、数据服务产品和应用服务产品；4 项系统能力包括系统设计开发、系统工程实施、系统运维管理和系统运营服务；2 类业务组织包括 3 个事业群（公共服务事业群、企事业事业群和中小企业事业群）和 8 个创新业务（智能家居、移动机器人与机器视觉、红外热成像、汽车电子、智慧存储、智慧消防、智慧安检、智慧医疗）；2 大营销体系包括国内业务营销体系和国际业务营销体系。