水滴第三季度净营收 7.79 亿元：经营亏损环比减少 37.1%，研发费用同比增长 92.9%

11 月 30 日消息，水滴公司今日公布第三季度未经审计的财务业绩，数据显示，三季度水滴公司净营业收入 7.793 亿元（人民币，下同），经营亏损为 5.13 亿元，与上一季度相比减少 37.1%，净亏损为 4.77 亿元，与上一季度相比减少 27.3%。

11 月 29 日，水滴股价大幅高开并持续上扬，盘中涨幅一度超过 45%，尾盘有一定幅度回落，截至收盘报 1.51 美元，涨幅 10.22%，成交额达到 865 万美元，为近两个月新高。

财报显示，截至 2021 年 9 月 30 日，通过水滴保产生的首年保费（FYP）达到 144.64 亿元，超过了 2020 年全年，同比增长 37.5%。2021 年第三季度，销售和营销费用下降了 37.2%，总经营成本和费用按季度下降了 26.4%，表明水滴在执行有效的成本控制，争取实现提高利润率的目标。

第三季度水滴保平台保险客户数量和单个客户首年保费持续增长。截至 2021 年 9 月 30 日，累计保险客户数达到 1.087 亿，累计付费保险客户数达到 2720 万。第三季度单个客户首年保费增加至 1292 元，同比增长 17.1%。

截至 2021 年 9 月 30 日，水滴保平台提供 323 种保险产品，进一步扩大保险产品供应。其中超过 90% 的首年保费是由独家定制保险产品贡献。就产品类型而言，三季度重疾险产品的首年保费同比增长 71%，延续了年初以来的强劲增长和产品结构优化。

截至 2021 年 9 月 30 日，约有 3.83 亿人通过水滴筹向超过 220 万名患者捐赠了总计超过 457 亿元。水滴筹坚持零服务费模式，没有从医疗众筹业务中获得任何收入。

财报显示，第三季度，水滴公司的经营成本和费用经营成本和费用为 12.923 亿元，由于第三季度以来有效的成本控制措施，水滴的经营成本和费用与 2021 年第二季度相比下降了 26.4%。2021 年第三季度的销售和营销费用为 7.817 亿元，按季度计算，销售和营销费用从 2021 年第二季度的 12.449 亿元大幅下降 37.2%。这主要是由于在公司的成本控制计划下，对第三方流量渠道的营销费用减少了 4.604 亿元，并且对费用的预算更加严格。

2021 年第三季度的研发费用同比增长 92.9%，达到 1.029 亿元，2020 年第三季度为 5330 万元。这一增长主要是由于研发团队继续扩大，以提高技术方面的竞争能力。2021 年第三季度的经营亏损为 5.13 亿元，与 2021 年第二季度相比，经营亏损减少了 37.1%。2021 年第三季度归属于水滴公司的净亏损为 4.77 亿元，和 2021 年第二季度的净亏损 6.558 亿元相比，减少了 27.3%。2021 年第三季度归属于水滴公司的调整后净亏损为 4.536 亿元，与 2021 年第二季度相比，季度环比下降了 20.4%。

财报披露，根据水滴公司今年 9 月 8 日宣布的 12 个月的股票回购计划，自宣布以来至第三季度末，公司以现金从公开市场回购了约 49.2 万股美国存托股票，总代价约为 140 万美元。

此外，水滴公司预计，与第三季度相比，第四季度的销售和营销费用以及总经营成本和费用将继续大幅减少。截至 9 月 30 日，水滴持有的现金及现金等价物和短期投资合计为 26.111 亿元。