爱奇艺 Preview 上架微软 Win11 应用商店：全新 WinUI 3 版本，软件界面大变（附下载地址）

IT之家 4 月 16 日消息，一个名为“爱奇艺 Preview”的软件此前在 GitHub 被曝光，根据IT之家小伙伴的发现，该应用已经上架微软 Win11 应用商店。

据应用介绍，爱奇艺 Windows App 是专为 Windows 11 用户倾力打造的一款视频娱乐客户端。当前为 Preview 版，可能存在功能不完整或性能不稳定。不支持 Windows 10 S 操作系统。

IT之家测试，爱奇艺 Preview 目前的版本为 6.0 版，是继承之前的爱奇艺 UWP。根据官方更新日志，6.0 版本的功能如下：

全新设计，包含完整的电影、电视剧、综艺、动漫、儿童、纪录片等在线视频检索能力，播放器右侧包含更细致的内容详情和周边视频，为你带来更好的体验。

Tip 1：在推荐首页、频道页和片库中，右键点击海报图或标题，可弹出详情浮层。

Tip 2：播放视频时，可用手势，或快捷键（详见设置）控制播放进度。

Tip 3：登录爱奇艺账户后效果更佳。

▼ 滚动图右键点击可查看全部滚动内容

▼ 视频缩略图右键点击可查看视频简要信息

▼ 视频播放页全新改版

尚未实现：由于目前为预览版，弹幕、离线视频、续播等尚未完成，播放时如快捷健失效请先点击视频播放区，由此不便敬请谅解。如有需要，建议搜索并安装正式版（v5.15）或桌面版。此版限 Windows 11（×64）操作系统之上使用。

IT之家此前报道，在 GitHub 网站的 WindowsAppSDK 仓库下，用户 kingcean 提交了一条 Issues 讨论，透露爱奇艺 Preview 已采用 WinUI 3，界面全新升级，控件等全部改为了圆角设计。

▼ 爱奇艺 Preview

▼ 目前的爱奇艺 UWP

《爱奇艺 UWP 全新 WinUI 3 版本曝光：软件界面大变，适配 Win11 风格》