SUSE Euler Linux 2.0 发布，大幅提升南向生态和关键业务支持能力

IT之家 4 月 16 日消息，4 月 15 日，在 openEuler Developer Day 2022 上，SUSE 首次对外宣布了基于 openEuler 22.03 LTS 的商业发行版 ——SUSE Euler Linux 2.0，该版本将于今年六月正式发布。
据官方介绍，SUSE Euler Linux 2.0 是首个支持 Intel 最新 Sapphire Rapids 平台的 openEuler 商业版；在欧拉开源社区基础上，提升了对现有 Intel 平台和其它大量硬件的支持力度，极大提高了 openEuler 商业版本的南向生态支持能力；引入了关键的企业级虚拟化、存储、网络等方面的增强，大幅提升了 openEuler 商业版在关键业务领域的能力。
IT之家了解到，SUSE Euler Linux 2.0 的特性包括：
基于首个社区共建长周期版本 openEuler 22.03 LTS。
5.10 内核，集成社区最新稳定版本补丁、上游最新的性能增强，以及 openEuler 内核的各类优化。
支持最新的硬件平台：Intel 下一代 Sapphire Rapids、华为鲲鹏 920、飞腾 S2500，内置大量常见硬件的最新驱动。
国密算法 AVX 加速。
I / O 和网络增强：多路径 TCP 协议、RDMA 网络块存储、Bcache 块存储加速，以及 TCP 协议性能优化。
虚拟化增强。
最新的虚拟化相关组件：qemu 和 libvirt，集成了社区的大量增强。
最新的容器相关组件：docker，runc，containerd 等。