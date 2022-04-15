索尼工程师帮助改进 exFAT Linux 驱动，性能提升达 73%

IT之家 4 月 15 日消息，exFAT（Extended File Allocation Table File System 即扩展文件分配表）是微软在 Windows Embeded 5.0 以上的版本中引入的一种适合于闪存的文件系统，常见于 SD 卡、U 盘等等。

IT之家了解到，Linux 内核的 exFAT 文件系统驱动随着新功能、bug 修复和性能持续改进而日益完善起来。

值得一提的是，最新的 Linux exFAT 驱动程序是由一位索尼工程师带来的改进，他帮助所有人大大提高了 exFAT 性能，这一补丁应该会在今年夏天出现在 Linux 5.19 内核中。

据介绍，当 exFAT 文件系统以“dirsync”模式进行挂载时，这一改进大幅减少了集群归零时的块请求处理时间，大约带来了 73% 的性能提高（索尼工程师 Mo Yuezhang 在 Arm 测试平台上进行了测试）。

在 256kb 簇大小的情况下，创建 1000 个文件夹的时间从 11 分 22 秒直接下降到 1 分 39 秒。而对于 64KB 的簇大小而言，创建 1000 个目录的时间也从 3 分 34 秒降到了 56 秒。