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三星开售官方翻新 Galaxy S21 / Plus / Ultra 系列，比原价低最多 200 美元

2022/4/16 11:07:05 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 4 月 16 日消息，三星去年发布了 Galaxy S21、Galaxy S21 Plus 和 Galaxy S21 Ultra，在 Galaxy S22 系列推出之前，Galaxy S21 系列是三星的最强旗舰。

在 Galaxy S21 系列推出一年后，三星已经开始以较低的价格销售手机的官方翻新版本

三星的“Re-Newed”商店目前已经列出了 Galaxy S21 系列。

  • 128GB 的 Galaxy S21 售价为 675 美元（约 4306.5 元人民币，比建议零售价低 124 美元）；

  • 128GB 的 Galaxy S21 Plus 售价为 850 美元（约 5423 元人民币，比建议零售价低 149 美元）；

  • 128GB 的 Galaxy S21 Ultra 售价为 1000 美元（约 6380 元人民币，比建议零售价低 200 美元）；

  • Galaxy S21 FE 还没有推出官方翻新版。

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IT之家了解到，官方翻新的 Galaxy S21 系列将获得全新的电池和 IMEI 号码、预装最新软件更新以及“三星工厂工程师的 132 项质量检查”。翻新设备也享有与新设备相同的 1 年保修

三星 Galaxy S21 系列搭载骁龙 888 处理器，配备自适应 120Hz 刷新率（48-120Hz）与 IP68 级防尘防水。

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关键词：Galaxy S21

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