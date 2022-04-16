三星开售官方翻新 Galaxy S21 / Plus / Ultra 系列，比原价低最多 200 美元

IT之家 4 月 16 日消息，三星去年发布了 Galaxy S21、Galaxy S21 Plus 和 Galaxy S21 Ultra，在 Galaxy S22 系列推出之前，Galaxy S21 系列是三星的最强旗舰。

在 Galaxy S21 系列推出一年后，三星已经开始以较低的价格销售手机的官方翻新版本。

三星的“Re-Newed”商店目前已经列出了 Galaxy S21 系列。

128GB 的 Galaxy S21 售价为 675 美元（约 4306.5 元人民币，比建议零售价低 124 美元）；

128GB 的 Galaxy S21 Plus 售价为 850 美元（约 5423 元人民币，比建议零售价低 149 美元）；

128GB 的 Galaxy S21 Ultra 售价为 1000 美元（约 6380 元人民币，比建议零售价低 200 美元）；

Galaxy S21 FE 还没有推出官方翻新版。

IT之家了解到，官方翻新的 Galaxy S21 系列将获得全新的电池和 IMEI 号码、预装最新软件更新以及“三星工厂工程师的 132 项质量检查”。翻新设备也享有与新设备相同的 1 年保修。

三星 Galaxy S21 系列搭载骁龙 888 处理器，配备自适应 120Hz 刷新率（48-120Hz）与 IP68 级防尘防水。