三星 Galaxy S21 系列 One UI 4.0 国行第二波内测开启：Material You 调色板上线，修复诸多 Bug

IT之家 11 月 5 日消息，三星 Galaxy S21 系列的国行版 One UI 4.0 内测已于 10 月 18 日开启，但人数有限，同时 Bug 也比较多。

今日，据IT之家网友 @江城海边 以及多位网友投稿，Galaxy S21 系列 One UI 4.0 国行第二波内测开启，追加了一批招募名额，想尝鲜的用户可以前往盖乐世社区申请。

IT之家了解到，用户需要从三星应用商店下载“盖乐世社区”应用程序。完成安装后启动“盖乐世社区”应用程序，接着点击“公告”，然后通过“公告”中的“注册 One Ul Beta 版计划”提交“OneUI Beta 版计划”申请表。如果用户拥有三星账户且符合所有参与条件，则可完成整个注册过程。

此外，三星今日为 Galaxy S21 系列的 One UI 4.0 推送了第二个版本，为用户带来了“调色板”也就是 Android 12 的 Material You，并修复了诸多 Bug，版本号为：

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