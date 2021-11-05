首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 安卓之家>安卓手机

三星 Galaxy S21 系列 One UI 4.0 国行第二波内测开启：Material You 调色板上线，修复诸多 Bug

2021/11/5 13:36:22 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
评论：

IT之家 11 月 5 日消息，三星 Galaxy S21 系列的国行版 One UI 4.0 内测已于 10 月 18 日开启，但人数有限，同时 Bug 也比较多。

今日，据IT之家网友 @江城海边 以及多位网友投稿，Galaxy S21 系列 One UI 4.0 国行第二波内测开启，追加了一批招募名额，想尝鲜的用户可以前往盖乐世社区申请。

图片 1.png

IT之家了解到，用户需要从三星应用商店下载“盖乐世社区”应用程序。完成安装后启动“盖乐世社区”应用程序，接着点击“公告”，然后通过“公告”中的“注册 One Ul Beta 版计划”提交“OneUI Beta 版计划”申请表。如果用户拥有三星账户且符合所有参与条件，则可完成整个注册过程。

此外，三星今日为 Galaxy S21 系列的 One UI 4.0 推送了第二个版本，为用户带来了“调色板”也就是 Android 12 的 Material You，并修复了诸多 Bug，版本号为：

G9980ZCU2ZUK2/G9980CHC2ZUK2/G9980ZCU2ZUK2。

  • 解决了一些概率性发生的死机和重置问题

  • 解决了一些卡顿问题

  • 改善了图片编辑器，相册功能的稳定性

  • 解决了屏幕打开状态下，间歇性出现的无法触屏的问题

  • 解决了 WIFI 和网络数据关闭后还会自动启动连接的问题

  • 改善了快速分享功能的稳定性

  • 改善了三星键盘的稳定性

  • 改善了一些功能启动时的稳定性

  • 改善了时钟功能的稳定性

  • 解决了三星支付不能通过手势滑动回桌面的问题

  • 改善了 Bixby 日常程序功能的稳定性

  • 改善了 Bixby 功能的稳定性

  • 改善了发热问题

  • 改善了耗电过快的问题

  • 改善了侧屏幕面板的稳定性

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Galaxy S21One UI

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用