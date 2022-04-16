假博士手写毕业证，入职研究院瞒天过海 11 年，诈领公款工资上千万

你能相信？一个堂堂的研究院，却被曝出聘用了一位假博士？

更震惊的是，假博士在职 11 年都没有被人发现，期间还主持了四项研究。

这么离谱的事儿到底是怎么发生的？咱们直接进入正文。

假博士当上副研究员 11 年

事情发生于中国台湾省“行政院科技部”管辖下的实验研究院（成立于 1974 年）。

涉事主人公姓李，2009 年获聘为该院副研究员，自称博士毕业于中国台湾省中山大学海洋生物研究所。

在此期间，她主持了四项研究，三项关于食品安全。

△ 最右为李“博士”

一切都很“正常”。2020 年李“博士”从该院离职，凭借着曾经副研究员的身份进入一家生物科技公司担任总经理。

资料显示，这家公司成立于 2018 年，主要研发和销售肝胆肠胃道药品及相关医疗器材。

公司规模倒是不大，但假博士的事情就败露于此。

据台媒消息，这位“博士”在该司工作了将近两年，但被公司发现工作能力不足。不足到什么程度呢？他们怀疑她学历是假的。

因此，该司便立即自行向她所称的毕业院校台湾省中山大学查证。

没想到，得到的回复还真是：

查无此人。

毕业证是手写的编号

公司董事会很震惊，李女士当然被辞退处理，但他们也主动告知了她曾就职的研究院。因为他们怎么也想不通，一个假博士怎么能被顺利聘为副研究员，还工作了 11 年。

更离谱的是，他们回头翻出李提供的毕业证书复印件一看，上面的证书编号「中山博字 2128」，是手写的。

修业时间“2000 年 7 月至 2004 年 7 月”也为手写。

中国台湾省中山大学回应：这绝非出自本校，因为他们从来不会这么干。

更关键的是，校方还表示，上面的入学时间写错了，正常都是 9 月；以及修业年限也不正常，一般至少都需要 6 年 —— 而四年就拿到了博士学位实属罕见。

他们为此也很震惊，并向研究院发出灵魂拷问：“作为专业学术机构，你们怎么连这种判别能力都没有？”

是的，怎么回事儿？他们招人时都不审查学历的吗？压力现在来到了研究院这一边。

不过没想到的是，研究院的代理院长（招这位博士进来时他也在）听闻此事后，由于担心被追责，一心只想封锁消息，面对采访时也一度矢口否认。

但最终他们还是屈于民愤，作出了检讨。

至于当初“假博士”怎么过审进来的，他们没有在院官网公告，只是表示以后会加强审核，比如一定要查看毕业证原件，一定要比对硕博士毕业论文……

据悉，李“博士”在研究院任职期间，月薪约为 5 万 8 千，而她所领导的四项研究的项目经费约为每月 1.5 万到 3 万不等，粗略估计就已经至少上千万级别了。

（注：以上和下述涉及钱币单位均为新台币）

现在，已被起诉的她恐将面临两项罪名：