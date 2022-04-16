一加 10R 5G 手机将搭载天玑 8100 Max 芯片

IT之家 4 月 16 日消息，据 Gizchina 报道，一加将于 4 月 28 日在印度推出两款新智能手机，包括 一加 10R 5G 和 一加 Nord CE 2 Lite。一加 10R 后部设计在其正式发布前突然曝光。一加印度首席执行官 Navnit Nakra 最近证实，即将推出的一加 R 系列手机将配备天玑 8000 系列处理器。

在最新的新闻稿中，一加 透露 10R 5G 将配备定制的联发科 Dimensity 8100-MAX SoC。此外，该公司与联发科合作，确保处理器能够通过保持功耗和帧速率来处理图形密集型游戏。除此之外，一加 10R 5G 将配备 4500mAh 电池。该电池采用 150W SuperVOOC 充电技术。据报道，一加 计划于 4 月 21 日在中国推出一加 Ace 手机，预计是一加 10R 的变体。

与天玑 8100 SoC 相比，新的 SoC 可能会有一些显著的变化。此外，这款手机的 150W 充电技术只需 17 分钟即可为手机电池充满电。该手机将有两种颜色可供选择。除此之外，它在背面的左上角显示了三重摄像头。后置摄像头旁边还具有 LED 闪光灯。从正面看，音量按钮位于左侧，电源按钮位于设备的右侧。