2499 元起，中邮通信 Hi nova 9 SE 现身天翼产品库：搭载骁龙 695 5G，1.08 亿像素主摄

IT之家 4 月 16 日消息，中邮通信 Hi nova 9 SE 官宣将于 4 月 19 日正式发布，目前该机已经出现在了电信天翼产品库，曝光了手机的详细信息。

Hi nova 9 SE 拥有亮黑色、梦幻冰蓝、梦幻贝母三款配色，厚度为 164.93×75.55×7.95mm，重量为 191g，采用中壳金属、后壳玻璃材质。

该机处理器为 SM6375 5G（骁龙 695），拥有 8GB + 128GB 和 8GB + 256GB 两种配置，配备 6.78 英寸 2388×1080 LCD 居中挖孔屏。

镜头方面，该机前置 16MP，后置 108MP+16MP+8MP+2MP 四摄。此外，该机拥有 4000mAh 电池，支持 66W 快充，配备侧边指纹识别。

IT之家了解到，该手机在产品库中的售价为（最终售价以发布会为准）：

8GB + 128GB 版 2499 元；

8GB + 256GB 版 2899 元。

相比华为在 3 月推出的华为 nova 9 SE（2199 元起），处理器由骁龙 680 4G 换为了骁龙 695 5G，后置镜头也进行了小规模升级，加价 300 元，大家觉得怎么样？