黑客利用 NSO 间谍软件试图攻破欧盟官员 iPhone 手机

IT之家 4 月 16 日消息，据 Apple Insider 报道，由 NSO 集团创建的间谍软件被黑客组织用于尝试入侵欧盟委员会高级官员使用的 iPhone 和设备，未知的攻击者试图在 2021 年控制欧盟官员的智能手机。

NSO 集团以生产用于监视的软件工具而闻名，通常是通过将恶意软件引入设备。Pegasus 工具被世界各地的政府使用并能够渗透 iPhone，但该公司的其他工具似乎也被用于类似目的。

根据两名欧盟官员和路透社看到的文件，欧盟委员会的一些高级官员成为 NSO 工具的目标。该名单包括自 2019 年以来一直担任欧洲司法专员的迪迪埃・雷恩德斯（Didier Reynders）以及至少四名委员会工作人员。

在苹果公司开始警告数以千计的 iPhone 用户他们成为“国家支持的攻击者”的目标之后，欧盟委员会的官员开始担心可能存在的问题。去年 11 月 26 日，一名技术人员警告委员会内的同事要保持警惕，因为委员会的员工被认为是“潜在目标”。

到目前为止，尚不清楚攻击者是否成功访问了目标 iPhone，也不清楚如果他们成功了会获得什么。欧盟发言人和苹果公司均未对此事发表评论。

尽管当时媒体讨论了 Pegasus，但似乎黑客正在使用 NSO 的另一个工具。安全研究人员表示，2021 年 2 月至 2021 年 9 月期间黑客组织尝试使用 ForcedEntry 工具进行攻击。

NSO 集团在一份声明中坚称，它不对任何黑客企图负责，并且“使用 NSO 的工具不可能发生这种情况”。它确实支持对针对官员的调查，并呼吁制定有关间谍软件行业的全球规则。

在 Pegasus 丑闻之后，发现滥用 NSO 集团的工具肯定无助于该公司的形象，当时政府发现该工具被用于监视记者、活动家和反对者，而不是打击犯罪。

政府机构采用 Pegasus 和其他工具导致美国立法者向苹果和 FBI 询问后者在 3 月份收购 NSO 集团工具的问题。

与此同时，欧洲议会将于 4 月 19 日成立一个委员会，调查欧洲成员国使用监控软件的情况。