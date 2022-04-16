大疆 DJI Mini 3 Pro 无人机更多谍照曝光：臂展更长、遥控器配备超大屏

IT之家 4 月 16 日消息，近日，抖音用户 @xzlj0104 放出了号称是大疆 DJI Mini 3 Pro 无人机的照片，这次还有遥控器图片。

从图中可以看到，大疆 DJI Mini 3 Pro 的臂展更长，能够支撑更大的螺旋桨，提高抗风能力，使无人机更加平稳并延长飞行时间。

此外，该无人机拥有更大的云台保护装置，这意味着镜头有望更大。此前有报道称，Mini 3 Pro 将采用 f / 1.7 光圈镜头，可改善弱光环境下的拍摄能力。

而该遥控器则配备了一块超级大的屏幕，有点像官方推出的带屏遥控器，但设计上并不相同，预计会有更多智能功能和交互体验。

▼ 曝光的 Mini 3 Pro 遥控器

▼ 大疆带屏遥控器

IT之家此前报道，爆料称，DJI Mini 3 Pro 有一个更大的 2453 mAh 电池，改进的三轴云台和 E24 F1.7 相机（上一代只是 F2.8）。巨大的前后传感器，以及新的后向传感器，重量为 249 克。

从图中可以看到，DJI Mini 3 Pro 正面将有两个大型传感器有助于避开障碍物，还有两个向下的传感器可以防止地面碰撞，更适合初学者。

目前尚不清楚 DJI Mini 3 Pro 的售价相关信息，IT之家了解到，上一代 DJI Mini 2 的售价为 2899 元，支持 4K / 30fps 视频拍摄，最大抗风 5 级，搭载 1/2.3 英寸 CMOS 传感器，续航时间 31 分钟。