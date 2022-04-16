美国警察分享苹果 Apple Watch 跌倒检测案例：“很酷、很实用”

IT之家 4 月 16 日消息，据 9to5 Mac 报道，美国论坛 Reddit 上的一名警官分享了他们通过 Apple Watch 跌倒检测接听到紧急电话的体验。电话是来自一位年长妇女的家，警察表示这个功能“很酷，很起作用”。

虽然警官知道 Apple Watch 跌倒检测这个功能，但这是他们第一次体验到该功能。

“当我的调度员出警时，我正坐在警车里写文件。由于 Apple Watch 的跌倒检测功能，我被派去接听来自 Apple Watch 的电话。”

民警一到住处，就敲了敲门，没有得到回应。“透过玻璃窗，我注意到一个家庭的照片，但主要是一位老年妇女，所以对我来说，我认为这就是住在这里的人。”

“幸好门没锁。我打开它，自己大声喊，我只听到呻吟声。我跑上楼，发现老妇人仰面躺着，半张脸都沾满了血。”

在警官致电紧急服务寻求医疗救助后，该女子继续告诉警官她晕倒了，不知道她的 Apple Watch 已为她报警。“她现在正在接受治疗，将完全康复。”

其他的用户评论了他们对跌倒检测功能的体验。Reddit 用户 Dont_Hate_The_Player 表示：

“没有那么引人注目，但我曾经从滑板上摔了一跤。Apple Watch 检测到跌倒并主动提供拨打紧急服务（我拒绝了，因为除了一些割伤和瘀伤外我还好），这确实是一个被低估的功能，除非你需要它，否则你不会意识到它。”

关于此功能

苹果从 Apple Watch Series 4 开始提供跌倒检测功能。如果 Apple Watch SE 或 Series 4 或更高版本在你佩戴时检测到严重跌倒，手表会轻拍你的手腕，发出警报并显示警报。你可以拨打紧急服务电话，或者按下数字表冠并点击“我很好”。

如果手表检测到你大约一分钟没有移动，它会自动拨打电话。通话结束时，你的手表会提醒紧急联系人你的位置，并让他们知道你摔倒并拨打了紧急服务电话。