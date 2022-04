IT之家 4 月 16 日消息,据 91mobiles 报道,小米 POCO C40 入门级机型现已通过 FCC 认证,型号为 C3QP。XDA 的一份报告显示,POCO C40 是一款完全不同的手机,搭载 JR510 芯片组,且可能预装了名为 MIUI Go 的精简版 MIUI。

报道称,MIUI Go 可能基于 Android Go 版本,可以在低成本、低内存和处理能力的入门级机型上运行。MIUI Go 是通过 MIUI 固件中最近添加的名为 IS_MIUI_GO_VERSION 的标志发现的。

IT之家了解到,根据此前信息,该标志与现有的 IS_MIUI_LITE_VERSION 标志一同出现,用来限制或禁用浮动窗口和 Game Turbo 模式等功能,用于内存小于 4GB 的低功耗设备。