vivo X80 系列即将发布：拥有蔡司、最新自研芯片，官方预热称“移动影像领域天花板”

IT之家 4 月 16 日消息，vivo 品牌副总裁，兼品牌与产品战略总经理 @贾净东 现已开始预热 vivo 新一代旗舰机型 X80 系列，而且他也已经换上了 vivo X80 Pro 的小尾巴。

据介绍，vivo X80 系列定位是：移动影像领域的“天花板”，搭载 vivo 最新的自研芯片、蔡司光学镜头、T * 镀膜、还有高质感真彩的影像系统，再过几天就会跟大家见面。

我最近时常拿着 X80 手机，反复把玩摩挲。我不是产品经理，我负责品牌。我不用多说产品方面的种种细节，因为随后大家自己会体验得更真切。把玩着 X80 以及最近的几个产品，脑海里会出现“设计驱动”这四个字，好像一种身心感应。

设计驱动，是 vivo 价值观的重要部分。很多朋友不懂内情，以为设计驱动是设计师驱动，或者仅仅看做是一种工业设计驱动。

这无疑都是不对的。

设计驱动的完整含义，是一种以用户为导向的系统思维方式：洞察用户真实的需求，哪怕它是潜在的；愿意在用户看不见但体验得到的地方，下功夫，埋头种因；让用户感受到改变，感受到新的意义，以及感受到这种改变是简单，完美和优雅的。

做品牌难道不需要设计驱动吗？做品牌，也是要洞察用户在产品与精神之间需求，哪怕它是潜在的；愿意在用户看不见的、但精神可以共鸣到的地方，下功夫！让用户不断感受到改变和新的意义，以及感受到这种改变不是洗脑，碰瓷，病毒的，而是简单，完美，优雅的，是有长久意义的。

拿 X80 系列来说，依然是最强大的 vivo 影像科技，无论是最新的自研芯片、蔡司光学镜头、T * 镀膜、还是高质感真彩的影像系统，在光学影像和计算影像的产品力层面都建立了绝对的引领。但是，我相信用户拿到 X80，他们还会获得一种超越产品之外的精神感知。X80 系列会给用户带来全新的，精神上的意义。我抛砖总结，因为它的影像科技是应对人类广阔的精神需求，是服务于人类的机器视觉。是人类之眼，机器之心。

vivo X80 联合光学巨人蔡司所研发的全场景影像系统所聚焦的地方，也许和行业有一些不一样。其背后原因，就是看到了手机摄影应该面对极为复杂多元的人类内心需求。有的是因为美、有的是因为健康、有的来自于真实的场景还原、有的来自于回忆中的色彩，有的甚至是影像背后的力量。它不应该是单一维度的需求，它要兼顾更为广阔的人类需求。所以，X80 不仅能够拍出微光的夜色、烟火的城市、真情的笑脸、友情的短聚、沧海的回忆；它还可以准确描述身体上的痣、贫血的眼睑…… 它即可以见证成长变迁，又可以变成一份事关健康的远程问诊的影像档案，变成用户最可信赖的人类之眼，机器之心。

最古老的品牌行为，出现在公元前 2700 年的埃及，用一根滚烫的烙铁，在农场牲畜身上烫出烙印，这就是最原始的品牌行为（branding）。即使到了现在，很多人依然习惯用堆配置，纯技术导向的方式来“烫”出一个烙印。却忽视了这种古老原始、暴力熨烫的方式，其实已经不适合静水流深、差异多态的现在社会。用户的体验和感受，才是永恒不变的核心。

配置都是速朽的，而总有一种东西可以打败时间。设计驱动，可以打败时间。