vivo X80 系列即将发布：拥有蔡司、最新自研芯片，官方预热称“移动影像领域天花板”

IT之家 4 月 16 日消息，vivo 品牌副总裁，兼品牌与产品战略总经理 @贾净东 现已开始预热 vivo 新一代旗舰机型 X80 系列，而且他也已经换上了 vivo X80 Pro 的小尾巴。
据介绍，vivo X80 系列定位是：移动影像领域的“天花板”，搭载 vivo 最新的自研芯片、蔡司光学镜头、T * 镀膜、还有高质感真彩的影像系统，再过几天就会跟大家见面。
我最近时常拿着 X80 手机，反复把玩摩挲。我不是产品经理，我负责品牌。我不用多说产品方面的种种细节，因为随后大家自己会体验得更真切。把玩着 X80 以及最近的几个产品，脑海里会出现“设计驱动”这四个字，好像一种身心感应。
设计驱动，是 vivo 价值观的重要部分。很多朋友不懂内情，以为设计驱动是设计师驱动，或者仅仅看做是一种工业设计驱动。
这无疑都是不对的。
设计驱动的完整含义，是一种以用户为导向的系统思维方式：洞察用户真实的需求，哪怕它是潜在的；愿意在用户看不见但体验得到的地方，下功夫，埋头种因；让用户感受到改变，感受到新的意义，以及感受到这种改变是简单，完美和优雅的。
做品牌难道不需要设计驱动吗？做品牌，也是要洞察用户在产品与精神之间需求，哪怕它是潜在的；愿意在用户看不见的、但精神可以共鸣到的地方，下功夫！让用户不断感受到改变和新的意义，以及感受到这种改变不是洗脑，碰瓷，病毒的，而是简单，完美，优雅的，是有长久意义的。
拿 X80 系列来说，依然是最强大的 vivo 影像科技，无论是最新的自研芯片、蔡司光学镜头、T * 镀膜、还是高质感真彩的影像系统，在光学影像和计算影像的产品力层面都建立了绝对的引领。但是，我相信用户拿到 X80，他们还会获得一种超越产品之外的精神感知。X80 系列会给用户带来全新的，精神上的意义。我抛砖总结，因为它的影像科技是应对人类广阔的精神需求，是服务于人类的机器视觉。是人类之眼，机器之心。
vivo X80 联合光学巨人蔡司所研发的全场景影像系统所聚焦的地方，也许和行业有一些不一样。其背后原因，就是看到了手机摄影应该面对极为复杂多元的人类内心需求。有的是因为美、有的是因为健康、有的来自于真实的场景还原、有的来自于回忆中的色彩，有的甚至是影像背后的力量。它不应该是单一维度的需求，它要兼顾更为广阔的人类需求。所以，X80 不仅能够拍出微光的夜色、烟火的城市、真情的笑脸、友情的短聚、沧海的回忆；它还可以准确描述身体上的痣、贫血的眼睑…… 它即可以见证成长变迁，又可以变成一份事关健康的远程问诊的影像档案，变成用户最可信赖的人类之眼，机器之心。
最古老的品牌行为，出现在公元前 2700 年的埃及，用一根滚烫的烙铁，在农场牲畜身上烫出烙印，这就是最原始的品牌行为（branding）。即使到了现在，很多人依然习惯用堆配置，纯技术导向的方式来“烫”出一个烙印。却忽视了这种古老原始、暴力熨烫的方式，其实已经不适合静水流深、差异多态的现在社会。用户的体验和感受，才是永恒不变的核心。
配置都是速朽的，而总有一种东西可以打败时间。设计驱动，可以打败时间。
IT之家曾报道，据数码博主 @数码闲聊站 爆料，vivo X80 Pro 将首发 GNV 超大底主摄。爆料显示，这颗主摄基于三星 50MP GN1 传感器定制升级，拥有 50MP 分辨率、1/1.3" 大底、f / 1.57 光圈，搭配升级版 V1 + 影像芯片。
外观方面，vivo X80 与 X80 Pro 的区别为前者没有放置在外面的潜望镜头，IMX866 三摄均在圆形模组，两款机型的排列和闪光灯等细节布局一致。
据悉，vivo X80 系列将包括 X80、X80 Pro 和 X80 Pro+ 三款机型。
Google Play 控制台信息显示，vivo X80 将搭载联发科天玑 9000（ MT6983）处理器，预装基于 Android 12 的操作系统，采用 1080x2400 分辨率屏幕。
结合此前爆料来看，vivo X80 采用真 DC 调光的 1080P 屏，搭载天玑 9000、V1 芯片，首发索尼 IMX866 (RGBW) 镜头，人像和超广角镜头则是 IMX663，没有微云台，配备红外、NFC、屏下光学指纹。
vivo X80 Pro 将分为天玑 9000 版和骁龙 8G1 版，采用 6.78 英寸 LTPO 2.0 E5 AMOLED 显示屏，同样 V1 芯片，后置似乎是三星 GN1+IMX598+IMX663+800 万潜望四摄，而且人像镜头还配备微云台，天玑版和骁龙版都采用了最新的广域超声波指纹。
《vivo X80 现身 Google Play：搭载联发科天玑 9000，运行安卓 12》