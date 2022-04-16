云度汽车被曝资金链断裂，已于今年 2 月停产

日前，海源复材发布公告称，公司审议通过了《关于拟转让参股公司股权的议案》，将持有云度新能源汽车有限公司（以下简称“云度汽车”）11% 的股份转让给珠海宇诚投资中心有限合伙（以下简称“珠海投资”），转让价款为 2,200 万元。本次交易完成后，公司不再持有云度公司股权。

公开资料显示，云度汽车成立于 2015 年 12 月 4 日，主营业务包括新能源汽车整车及汽车零部件的设计、研发、生产、加工、销售及售后服务、咨询服务；新能源汽车租赁；新能源汽车及信息化软件的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；汽车及零部件试制和试验服务；提供出行解决方案服务；二手车交易及中介服务等。

其中福建省汽车工业集团有限公司（下简称“福汽集团”）出资 3.51 亿元（持股占比 39%，其中 30% 为代福建龙头产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（下简称“产业基金”）持有），莆田市国有资产投资有限公司（下简称“市国投公司”）出资 3.1 亿元（持股占比 34.44%），刘心文出资 1.4 亿元（持股 15.56%）；福建海源自动化机械股份有限公司出资 0.99 亿元（持股 11%），法定代表人陈文豪，注册地址为福建省莆田市涵江区江口镇石西村荔涵大道西侧。

2020 年 6 月 30 日，福汽集团与莆田市高新技术产业园开发有限公司（下简称“市高新公司”）签订股权转让协议；2020 年 7 月中旬，福建省国资委同意福汽集团将其持有公司 9% 的股份无偿划转给市高新公司。

2020 年 8 月 20 日，名称变更为“云度新能源汽车股份有限公司”。2021 年 3 月 18 日，市高新公司将其持有 9% 股份交由股东市国投公司代持，根据工商处信息，市国投持有公司 43.444% 股份。

本次交易标的为海源复材持有的云度公司 11% 股权。受让方珠海宇诚投资中心（有限合伙）2021 年资产总额为 14,000 万元、负债总额为 14,000 万元、应收款项总额为 0 万元、净资产为 0 万元、营业收入为 0 万元、营业利润为 0 万元、净利润和经营活动产生的现金流量净额为 0 万元。转让前后的股东及持股情况如下：

公告披露，云度汽车 2021 年营收 6776.32 万元，亏损高达 2.13 亿元；今年前三个月营收仅为 660.25 万元，再亏损 5571.36 万元。海源复材聘请的新兰特房地产评估有限公司评估认为，按照基础资产法、成本法，评估基准日的评估方法，云度汽车的账面值为 3,525.3 万元，评估价值 19,386.32 万元。

据了解，云度新能源汽车有限公司及各子公司合并报表各年度净利润均是负数，且亏损态势越来越严重。目前因为资金链断裂，云度公司于 2022 年 2 月份开始处于停产状态。评估认为，新能源汽车行业国补、地补逐年下降，该补贴收入对云度公司经营影响重大且难以预测。

另外，受市场芯片短缺、电池供不应求的影响，对云度公司的生产经营也造成了较大影响。综上所述，云度公司未来何时复产、可能的订单数量及收入确认均具有很大的不确定性，进而无法对企业的经营情况做出合理预测。