AMD Ryzen 7000 系列处理器曝光，微星 B650 AM5 主板上 CPU 电压可达 1.5V

IT之家 4 月 16 日消息，今年下半年，AMD 将推出新一代 Ryzen 7000 系列处理器和新 AM5 插槽主板。

从之前的爆料来看，AMD 的 AM5 插槽将采用 LGA 设计，一改从前的 PGA 设计，而且还将支持 DDR5 内存，并为 PCIe 5.0 等新技术提供支持。新主板、新内存、新处理器，下半年的一系列新品将为 AMD 带来全新的开始。

随着 AM5 主板发布日一天天的临近，AMD 也正准备推出适配 7000 系列处理器的 B650 系列和 X670 系列芯片组的主板。

来自 Twitter 的爆料者 @9550pro 展示了一张带有 AMD B650 芯片组的 MSI MAG 系列主板上 BIOS / UEFI 截图，显示该主板正搭载了一个以 1.532V 电压运行的 Ryzen 处理器，这表明 AMD 的 Ryzen 7000 系列将扩展到 1.5V 甚至更高的电压段。

AMD 此前表示，他们的 Zen 4 处理器将使用台积电 5nm 节点打造 HPC（超级计算和高性能计算解决方案）优化版本，这意味着 AMD 处理器将针对 5nm 节点进行优化，以实现更高的功率水平和更高的电压。

IT之家曾报道，AMD Ryzen 7000 系列预计将采用 5 nm Zen4 微架构设计，最多 16 内核，将搭配新的 AM5 LGA 插槽 cod。AMD 打算为其新插槽提供多年支持，并且还会兼容 AM4 散热器，新平台也将支持最新的 DDR5 内存以及 PCIe 5 标准。

爆料者 KOMACHI_ENSAKA 此前还表示，AMD 锐龙 7000 系列桌面处理器的核显采用最新的 RDNA2 架构，有 4 个 CU，也就是 256 流处理器，频率只有 1.1GHz，单精度计算性能约为 0.5 TFLOPs。作为对比，AMD 刚刚发布的锐龙 6000 移动处理器最高配备了 12CU，频率可达 2.4GHz。

在今年 1 月的 CES 上，AMD 正式公布了锐龙 7000 处理器。AMD 称，该处理器基于 5nm Zen 4 架构，并将在 2022 年下半年上市。为搭配锐龙 "Zen 4" 架构处理器，AMD 还将向市场推出全新的 AMD Socket AM5 插槽。

AMD CEO 苏姿丰确认锐龙 7000 可以实现全核 5.0GHz，这意味着它的单核最高频率将超过 5GHz。AMD 还确认，新款的锐龙 7000 台式机处理器将采用 LGA1718 接口。

消息称，AMD 锐龙 7000 的高端型号仍为 12 核和 16 核规格，其中 12 核型号的 TDP 仍为 105W，但 16 核旗舰型号 TDP 达到 170W。