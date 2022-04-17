补齐上一代遗憾？小米 MIX FOLD 2 爆料：升级幅度巨大，某种角度算从 0 到 1 的跨越

IT之家 4 月 17 日消息，小米的第二代折叠屏手机似乎将在不久后登场，而且相比第一代有了大幅提升。

据数码博主 @数码闲聊站 的爆料，小米 MIX FOLD 2 将补齐短板加强独有长板，价位也比较合理，升级幅度非常大，从某种角度算是 0 到 1 的跨越，听起来确实值得期待。

此前，@数码闲聊站 表示小米 MIX FOLD 2 还需要等两个多月，也就是说至少 6 月以后了。

小米 MIX FOLD 初代于 2021 年春季发布，售价 9999 元起，搭载澎湃 C1、全球首发液态镜头，采用内折设计，内屏是一块 8.01 英寸 2K 全面屏，HDR10+，600nit 亮度，支持 Dolby Vision；外屏是一块 6.52 英寸的右上角打孔屏，分辨率为 2520x840，支持 90Hz 刷新率。

时隔不到一年，这款手机借着小米年货节的活动，12 + 512GB 版本在小米商城降到了 6999 元，比首发价低了 4000 元。

IT之家了解到，此前 xiaomiui.net 爆料，小米 MIX FOLD 2 代号为“zizhan”，型号为 22061218C，屏幕尺寸为 8 英寸，与 iPad mini 8.3 英寸相差不大，外屏尺寸为 6.5 英寸，可以实现双向折叠。

根据小米代码中泄露的代码，MIX FOLD 2 将有一个可调节界面大小的功能。当双向折叠手机时，界面将被调整，不会出现错误。小米 MIX FOLD 2 的这一功能得益于安卓 12L 对可折叠手机的改进。