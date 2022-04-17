首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > Win11之家>Win11快讯

老问题重现，微软确认 Win11 更新升级错误 0xc1900101，正在调查报告

2022/4/17 9:53:53 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
评论：

IT之家 4 月 17 日消息，将 Windows 11 PC 升级累积更新或预览版本并不总是那么容易。

据 Windows Latest 报道，某些用户在 Windows 11 升级安装过程失败并出现经典错误 0xc1900101，系统会自动回滚到以前的版本，而不会告诉任何有关问题原因的信息。

0xc1900101 错误是 Windows 更新中老生常谈的问题，IT之家在 2015 年就报道过，但一直没有 100% 靠谱的解决方法。

有些用户认为，该错误是某些应用程序与 Windows 11 之间的兼容性问题造成的，微软已经确认了该错误消息，并正在积极监控报告，但目前无法提供解决方法。

微软表示：“感谢您花时间报告此问题 - 错误代码 0xc1900101 是更新失败并由于某种原因回滚时显示的一般错误。这是我们密切关注的一个领域，并且可能有不同的根本原因，具体取决于您尝试升级到的版本和您的设置。”

微软在 2015 年时表示，这一问题可能源于不兼容的软件和驱动所致，具体包括以下两方面：

  • 不兼容的杀毒软件和其他安全软件

  • 不兼容的驱动和硬件

微软：正在修复 Win10 无法安装问题 0xC1900101

Win10 TH2 正式版升级错误 0xC1900101 如何解决？

Win10 笔记本电脑升级 Win11 出现错误代码 0xC1900101 或 0x80070002，华硕发布解决方法

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Win11 错误Win11 升级

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用