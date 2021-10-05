Win11 默认开启 VBS 引争议，微软：如果功能是可选的，那人们就不会打开它

IT之家 10 月 5 日消息 微软期待已久的 Windows 11 从今天开始正式上市，人们对其集成的安全功能及其带来的相当严格的系统要求议论纷纷。

人们最新讨论的焦点是 Virtualization-based Security（VBS）功能，它可能会对游戏性能产生负面影响。此前 3DMark 软件的发行者 UL benchmarks 报告称，开启 VBS 的 Windows 11 系统最多可以使游戏性能下降 30%。

IT之家了解到，微软 VBS 安全功能，通过使用硬件虚拟化功能来创建安全的内存区域运行程序，从而使得程序与操作系统隔离。这种功能开启后，可以大大加强系统的保护，防止恶意攻击。

在纯净安装的 Windows 11 中，VBS 默认设置为开启状态（从 Windows 10 升级则不会）。在接受 CRN 采访时，微软企业和操作系统安全合作总监 David Weston 解释了原因：

我们从 Windows 10 中学到的是，如果你让事情变得可选，人们就不会打开它。他们认为，如果有必要的话才会开启，所以我认为这是一个很大的收获，在 Windows 11 中我们将默认为用户提供安全保障。

他还解释了为什么必须要开启这项功能：

即使有人获得了管理员级别的权限（最高级别的权限），他们仍然无法读取这个单独的 VM 中的内容，从而更加安全，这与今天云的工作原理是完全相同的。

除了分享他对 VBS 的看法外，Weston 还谈到了 Windows 11 中的 TPM 2.0 要求：

Windows 11 的初始版本并不是最终目标，而是我们旅程中的第一站。我们需要确保每个应用开发者都在硬件中存储凭据和密钥，TPM 2.0 只是舞台，未来 Windows 11 将真正获得规模性的安全提升。

IT之家了解到，微软早在宣布其 Windows 11 系统要求时，就声称增加的安全措施使恶意软件感染减少了 60%。

TPM 是 Trusted Platform Module（可信任安全平台模组）的简称，是一种基于硬件的安全标准，该标准要求设备配备专用的防损芯片，以此提升设备的安全性，该标准可以使设备更加安全地进行解码密钥的生成、储存和认证。TPM 是 Windows BitLocker 进行加密的关键标准，可以提供基于硬件的隔离和加密，有利于结合 Windows 11 系统的安全特性以应对威胁，保护个人信息。