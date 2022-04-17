IT之家 4 月 17 日消息，据俄媒 Habr 报道，从 4 月 13 日起，GitHub 开始封锁受美国制裁公司的俄罗斯开发者账户。

截至 2022 年 4 月 15 日，至少有数十个账户被屏蔽。其中包括 Sberbank、Alfa-Bank 和其他公司的账户，以及个体开发商的账户。

例如：

研究员 Sergey Bobrov 也报告称他的个人 GitHub 账户被封锁，该账户与任何公司无关。

截图显示，当个人 GitHub 账户被阻止时，会被标记为已暂停，存储库等立即暂停访问。而公司则会出现以下说明，允许在几个小时内访问存储库数据。

而封锁一段时间后，个别用户会收到一封信，说明他们的账户在受制裁的地区进行管理：

GitHub 此前表示，在努力确保所有国家的开发者都能使用 GitHub 的同时，也在继续确保所有人都能获得免费的开源服务，包括俄罗斯的开发者。同时，GitHub 正在采取行动支持平台，并遵守可能在这场战争中需要的许多政府强制规定，包括实施严格的新出口管制，旨在严格限制俄罗斯获得其维持侵略性军事能力所需的技术和其他物品。

IT之家了解到，GitHub 官方在向外媒 Bleeping Computer 的回应中表示：