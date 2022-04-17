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字节跳动旗下 Pico 发布新款 VR 头显 Pico Neo 3 Link，售价 449 欧元

2022/4/17 10:51:21 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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感谢IT之家网友 OC_Formula 的线索投递！

IT之家 4 月 17 日消息，近日 Pico 在法国举行的 Laval Virtual 展会上发布了其最新款头显 Pico Neo Link 3，售价为 449 欧元（约 3098 元人民币），并且数量有限。

Pico Neo Link 3 共有 4 个摄像头，显示分辨率为 3664×1920，刷新率高达 90Hz，采用高通骁龙 XR2 处理器，该头显有 6GB 内存和 256GB 存储、配备两个控制器。除了《After The Fall》和《Demeo》在内的原生游戏外，该头显将支持与 PC 的无线串流，以访问 SteamVR 游戏以及 Pico Store 超过 200 款的六自由度作品。

该头显将首先限量供应德国、法国、西班牙和荷兰等欧洲市场，并将于 6 月以 400 英镑（约合人民币 3304 元）价格登陆英国市场，后续逐月上市其他地区。

IT之家了解到，Pico 是北京小鸟看看科技有限公司旗下品牌。成立于 2015 年 3 月，是一家专注移动虚拟现实技术与产品研发的科技公司，致力于打造全球领先的移动 VR（虚拟现实）硬件及内容平台。2021 年 8 月 29 日，Pico 发布全员信，披露已被字节收购，将被并入字节 VR 相关业务线。

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关键词：PicoVR

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