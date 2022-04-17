ThinkPad 笔记本新品来了，联想 2022 ThinkFamily 春季发布会官宣 4 月 20 日举行

IT之家 4 月 17 日消息，联想 ThinkPad 宣布，2022 ThinkFamily 春季新品发布会将于 4 月 20 日举行，搭载英特尔 Evo 平台，口号“笔记本再进化”。

从官方预热来看，本次发布会将推出搭载英特尔 12 代酷睿的 ThinkPad 笔记本新品，预计会有 2022 款 ThinkPad X1 Carbon 和 ThinkPad X1 Yoga 等。

IT之家了解到，在今年 1 月的 CES 上，联想 Global 发布了 ThinkPad X1 Carbon Gen 10 和 ThinkPad X1 Yoga Gen 7，搭载英特尔 12 代酷睿处理器 i5-1240P 和 i7-1260P 并可选 OLED 屏。

据介绍，ThinkPad X1 Carbon 和 Yoga 现在可以选英特尔 12 代酷睿 15W U 系列处理器和 28W P 系列处理器，配备最高 32GB LPDDR5 内存 2TB SSD。这款笔记本的散热也进行了改进，可通过按键下方的小孔吸入冷空气。

新款 ThinkPad X1 Carbon 和 Yoga 配备了更高清的摄像头。联想表示，通过搭载 1080p f / 2.0 1.4μm 相机，使用了更大的传感器来改善特别是低光下的效果。

屏幕方面，ThinkPad X1 Carbon 搭载 14 英寸 16:10 屏，可选 2.8k (2,880 x 1,800) OLED 屏，亮度为 400 尼特，也可选 2.2k (2,240 x 1,400) IPS 屏幕。 Yoga 型号还可选 3,840 x 2,400 OLED 500 尼特屏。

去年，联想推出的 Thinkpad X1 Carbon i5 版售价 9999 元，i7 版售价 11999 元。预计今年新款价格不会有太大的变化。