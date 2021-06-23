联想推出 ThinkPad L13 (Yoga) G2 笔记本：锐龙 5000 Pro 处理器

IT之家 6 月 23 日消息 联想今日在海外发布了 ThinkPad L13 G2 系列变形本。该产品搭载锐龙 5000 Pro 处理器，提供 Yoga 变形版本以及普通版本可选，屏幕均为 13.3 英寸，16:10 比例。

联想 ThinkPad L13 Yoga G2 变形本提供银色、黑色可选，屏幕为 FHD IPS 触摸屏，最大 300nit 亮度，自带手写笔。产品最高可选配 16GB DDR4-3200 内存，1TB PCIe SSD。笔记本提供 65W 电源适配器，支持杜比音效，并具备指纹识别、dTPM 2.0 芯片。

接口方面，产品提供两个 USB-A 3.2 口、两个 Type-C 3.2 口，以及一个 HDMI 2.0 接口、产品标配 英特尔 AX200 无线网卡，重量 1.43kg。

联想 ThinkPad L13 G2 笔记本配置与上一款非常相似，只不过屏幕提供 720P、1080P 非触摸屏以及 Yoga 版本同款 IPS 触摸屏可选。这款产品的重量也更轻，为 1.38kg。

IT之家了解到，两款笔记本均内置 46Wh 电池，续航时间最长 10.8 小时。两款产品预计将于 8 月发售，起价分别为 5000 元以及 5800 元左右。