麦肯锡：给半导体十年，成就一个万亿美元产业

据麦肯锡的研究，全球半导体行业未来十年将快速增长，预计到 2030 年将发展为万亿美元产业。

负责为我们所依赖的技术制造重要部件的半导体行业在去年频登头条新闻，而这些头条并不全是好消息。供应短缺导致从汽车到电脑的生产出现瓶颈，并强调了小小的芯片对全球经济的顺利运作所起的关键作用。在许多领域，我们的世界是“建立”在半导体上的。未来十年，随着芯片需求不断上升，半导体制造和设计公司将受益于对市场走向以及推动长期需求因素的深入分析。

随着数字化对生活和商业的影响加速，半导体市场蓬勃发展，2021 年销售额增长超过 20%，约为 6000 亿美元。麦肯锡基于一系列宏观经济假设的分析表明，到 2030 年，该行业的年增长率可能为 6% 至 8%。

其结果是什么？假设每年平均价格上涨约 2%，并且由目前的波动恢复到供需平衡，那么十年后将形成万亿美元的产业。

在包括远程办公、人工智能发展和电动汽车需求飙升的大趋势下，制造商和设计师现在应该进行评估，确保自己处于获得回报的最佳位置。

深入到各个细分市场，预计大约 70% 的增长将由三个行业推动：汽车，计算和数据存储，以及无线通信。

增长最强劲的领域可能是汽车，在自动驾驶和电动汽车等应用的推动下，需求会增长三倍。2021 年，汽车行业仅占半导体需求的 8%，而十年后，该数字会上涨为 13% 至 15%。在此基础上，该领域在未来几年的行业扩张将升至多达 20%。

分析显示，计算和数据存储市场将增长 4% 至 6%，可能是由支持人工智能和云计算等应用的服务器需求推动的。同时，在无线通信领域，新兴市场从低端市场向中端市场转变的过程中，在 5G 增长的支持下，智能手机在行业扩张中的占比最大。