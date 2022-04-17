中国将研制可搭载 7 人的新一代载人飞船，神十四神十五航天员乘组已选定

IT之家 4 月 17 日消息，据央视报道，中国载人航天工程航天员系统总设计师、中国航天员科研训练中心研究员黄伟芬介绍，目前神舟十四号和神舟十五号航天员乘组已选定，他们的身心状态非常好，正在积极开展相关训练和准备。两个乘组都将在轨 6 个月，首次实行在轨乘组轮换，两个乘组 6 名航天员将共同在轨驻留 5 到 10 天。

另据中国载人航天工程办公室主任郝淳介绍，今年完成空间站在轨建造以后，工程将转入为期十年以上的应用与发展阶段。初步计划是每年发射两艘载人飞船和两艘货运飞船。航天员要长期在轨驻留，开展空间科学实验和技术试验，并对空间站进行照料和维护。

为进一步提升工程的综合能力和技术水平，还将研制新一代载人运载火箭和新一代载人飞船，其中，新一代载人运载火箭和新一代载人飞船的返回舱都可以实现可重复使用。新一代载人飞船综合能力也得到了大幅提升，可以搭载 7 名航天员，另外它的上行和下行载荷能力也得到大幅度提高。同时，我们在考虑研发空间站的扩展舱段，为进一步支持在轨科学实验和为航天员的工作和生活创造更好的条件。

IT之家了解到，神舟十四号，简称“神十四”，为中国载人航天工程发射的第十四艘飞船。计划将于 2022 年 6 月发射神舟十四号载人飞船，3 名航天员进驻核心舱并在轨驻留 6 个月。