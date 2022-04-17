E Ink 元太科技与京东方等 6 家厂商合作，将彩色电子纸用于智能显示设备

IT之家 4 月 17 日消息，据 E Ink 元太科技官方消息，E Ink 元太科技将与京东方、DKE 东方科脉、江西兴泰科技、群创光电、清越科技、亚世光电合作推广 E Ink Gallery Palette 及 E Ink Gallery Plus 彩色电子纸应用。

据官方介绍，E Ink Gallery Plus 全反射式彩色电子纸显示屏采用 E Ink 最新的 ACeP 技术，通过青色、洋红、黄色、白色等四种彩色电子墨水粒子，实现了包含八种原色的全色域显示效果。

E Ink Gallery Palette 则是基于 E Ink ACeP 技术，支持呈现普通显示广告牌使用率最高的黑色、白色、红色、黄色、蓝色、绿色和橘色等七种颜色，非常适合低秏电、仅需有限色彩显示的电子纸应用，适用于零售、教育、办公、交通、医疗、工业、物流等各个领域。

E Ink 元太科技暨川奇光电董事长李政昊表示，若以全球 3,000 万个 10 英寸电子广告牌计算，将其持续使用 5 年时间，电子纸广告牌与 LCD 广告牌使用的电力消耗相比，可减少 1 万 2 千倍的二氧化碳排放量。具有低碳、动态显示、类纸质感特点的电子纸广告牌和一次性使用的印刷纸张相比，则可减少 6 万倍的二氧化碳排放量。

IT之家了解到，元太科技 (E Ink Holdings Inc.) 成立于 1992 年，为台湾 TFT-LCD 面板厂先驱。2009 年，元太科技并购专事电子墨水技术及电子纸研发与量产的美国 E Ink 公司，其技术源自麻省理工学院多媒体实验室 (MIT Media Lab)。自此元太科技完成电子纸上中游产业链的布局整合，并以 E Ink 品牌行销全球。2016 年底，元太科技正式淡出 LCD 业务，专注于电子纸的研发与制造。